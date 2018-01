Knegt hoopt dat olympische concurrentie flink geschrokken is na EK

"Mijn prestaties bij deze EK zijn een bevestiging dat alles goed zit richting de Spelen, maar ik hoop dat ik in Pyeongchang nog wat sterker zal zijn", aldus Knegt zondag voor de camera van de NOS.

"Ik voelde dit weekend wel de vermoeidheid van een zwaar toernooi, waardoor ik in sommige races wat foutjes heb gemaakt. Er kunnen dus nog wel een paar schepjes bovenop."

Knegt was ondanks die "foutjes" oppermachtig in Dresden. Zaterdag pakte hij goud op de 1500 en 500 meter en zondag kwam daar een zege op de 1000 meter bij. In de eindstrijd op de kilometer maakte de Fries veel indruk met de manier waarop hij buitenom zijn grote concurrent Semion Elistratov inhaalde.

"De finale van de 1000 meter was perfect", zei Knegt. "In de kwart- en halve finale ging het nog niet helemaal lekker, maar in de finale ging alles goed. De afgelopen vier jaar heb ik eigenlijk weinig goede 1000 meters gereden, dus ik ben blij dat dat vandaag wel gelukt is."

Superfinale

Knegt was voor de 3000 meter superfinale al zeker van zijn derde Europese titel, waardoor zijn vijfde plaats op het slotonderdeel van het individuele toernooi alleen voor de statistieken was.

De 'Sjicht van Bantega' leidde vervolgens de Nederlandse ploeg met een fraaie inhaalactie in de slotfase van de relay nog wel naar de derde Europese titel op rij, zijn vijfde EK-goud van het weekend.

"Alles pakte perfect uit vandaag, ik hoop dat de concurrentie zich doodgeschrokken is", zei Knegt met een grote glimlach. "De focus gaat vanaf nu echt volledig op de Spelen."

Knegt hoopt volgende maand in Pyeongchang de eerste Nederlandse olympisch kampioen in het shorttrack te worden. Hij werd in 2014 in Sochi de eerste Nederlandse olympische medaillewinnaar in het shorttrack met een bronzen plak op de 1000 meter.

De Winterspelen in Zuid-Korea beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari.