Knegt ongenaakbaar op EK shorttrack, mannen winnen weer relay

Knegt probeerde op het slotonderdeel van het individuele toernooi zijn trainingsgenootje Vladislav Bykanov nog te helpen en dat had succes.

De 28-jarige Israëliër won de superfinale en eindigde daardoor in het klassement als tweede, op ruim vijftig punten van Knegt (107 om 52 punten). Het brons ging naar de Russische titelverdediger Semen Elistratov (43).

Knegt, die als vijfde eindigde in de superfinale, werd eerder Europees kampioen in 2012 (Mlada Boleslav) en 2015 (Dordrecht). Vorig jaar werd hij derde in Turijn, achter Elistratov en de Hongaar Sandor Shaolin Liu.

In Dresden was de 28-jarige Fries zaterdag de beste op de 1500 en de 500 meter en zondag toonde hij op de 1000 meter andermaal aan dat hij dit weekend duidelijk de sterkste shorttracker was.

In de slotfase van de finale van de kilometer ging de pupil van Jeroen Otter simpel buitenom voorbij aan Elistratov, waarna hij al ruim voor de streep kon juichen. Elistratov pakte het zilver, terwijl de Let Roberto Pukitis brons veroverde.

De Laat

Itzhak de Laat eindigde in de andere halve finale van de 1000 meter als derde, waardoor hij genoegen moest nemen met een plek in de B-finale. De Nederlander eindigde in die B-finale als tweede achter Sebastien Lepape, waardoor hij als tiende eindigt op het EK.

Daan Breeuwsma strandde in de kwartfinales van de 1000 meter. De ervaren Fries kreeg tijdens zijn race te maken met een botte schaats en kon daardoor een plek bij de beste twee vergeten. Breeuwsma eindigt de EK op de 21e plek.

Net als De Laat mocht hij niet meer starten in de 3000 meter superfinale; alleen de top acht van het klassement na drie afstanden kreeg een uitnodiging voor het afsluitende onderdeel van het individuele toernooi.

Relay

Breeuwsma, De Laat en Knegt wonnen later op zondag samen met Dennis Visser de Europese titel op de relay. Het was de derde keer op rij en de vijfde keer in totaal dat het EK-goud op dit onderdeel naar Nederland ging.

Knegt toonde ook in deze finale zijn klasse door twee ronden voor het einde de Rus Victor An in te halen. Rusland eindigde nog wel als tweede, terwijl het brons naar Hongarije ging.

Vorig jaar zat Dylan Hoogerwerf nog in de gouden ploeg van Nederland bij de EK in Turijn. In Dresden kreeg Visser in de finale de voorkeur van bondscoach Jeroen Otter. Knegt en Breeuwsma waren bij alle vorige Europese titels van Nederland (2011, 2012, 2016 en 2017) ook van de partij.

Bij de vrouwen ging de Europese titel op de aflossing zondag naar Rusland, voor Hongarije (zilver) en Frankrijk (brons). Nederland werd zaterdag uitgeschakeld in de halve finales.