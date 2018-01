Knegt na goud op 1000 meter al zeker van Europese titel shorttrack

Knegt was zaterdag ook de beste op de 1500 en de 500 meter. Later op zondag staat nog de 3000 meter superfinale op het programma, maar de 28-jarige Fries is niet meer in te halen door de concurrentie. Met 102 punten staat hij ver voor de nummer twee Semen Elistratov uit Rusland (42 punten) en de Fransman Sebastien Lepape (21).

In de finale van de 1000 meter toonde Knegt andermaal aan dat hij dit weekend in Dresden duidelijk de beste shorttracker is. In de slotfase van de race ging de pupil van Jeroen Otter simpel buitenom voorbij aan Elistratov, waarna hij al ruim voor de streep kon juichen. Elistratov pakte het zilver, terwijl de Let Roberto Pukitis brons veroverde.

Knegt werd eerder Europees kampioen in 2012 (Mlada Boleslav) en 2015 (Dordrecht). Vorig jaar werd hij derde in Turijn, achter Elistratov en de Hongaar Sandor Shaolin Liu.