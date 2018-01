Schulting valt ondanks zilver op 1000 meter net buiten EK-podium

De Europese titel ging voor de zevende keer naar Arianna Fontana. De Italiaanse - eerder de beste in 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 en 2017 - stootte door een tweede plek in de 3000 meter superfinale haar landgenote Martina Valcepina van de eerste plaats in het klassement met 84 punten. Valcepina (70 punten) pakte wel zilver.

Het brons ging naar Sofia Prosvirnova. De 20-jarige Russische won de superfinale en zag Schulting derde worden, waardoor ze de derde plek in het klassement overnam van haar leeftijdsgenote. Het verschil tussen de twee is acht punten (49 om 41).

Schulting greep zo naast haar tweede algemene EK-medaille. In 2016 werd ze derde bij de EK in Sochi achter de Britse vrouwen Elise Christie en Charlotte Gilmartin, die dit weekend niet in Dresden waren.

1000 meter

Schulting revancheerde zich eerder op zondag op de 1000 meter wel voor haar mindere optredens van zaterdag in Duitsland. Ze hoefde in de finale van de kilometer alleen Fontana voor zich te dulden. Het verschil op de streep was slechts 0,021 seconde. Het brons op deze afstand ging naar de Duitse Anna Seidel.

Schulting werd zaterdag na een straf in de finale zesde op de 1500 meter en door een zege in de B-finale vijfde op de 500 meter.

Yara van Kerkhof, die door een zilveren medaille op de 1500 meter halverwege het EK derde stond in het algemeen klassement, werd vrijdag al in de voorrondes uitgeschakeld op de 1000 meter. Ze mocht wel starten in de 3000 meter superfinale en door een zesde plek op dat onderdeel sloot de Nederlandse de EK af op de vijfde plek.

Lara van Ruijven plaatste zich door een vijfde plek op de 1000 meter (winst in de B-finale) ook voor de superfinale. Daarin werd ze na een vroege aanval achtste en die positie neemt ze ook in het eindklassement in.

De Nederlandse vrouwen mogen zondag niet meer starten in de finale van de relay, omdat ze zaterdag uitgeschakeld werden in de halve eindstrijd.