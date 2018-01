Schulting neemt schuld volledig op zich voor uitschakeling op relay

Schulting moest met Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven Frankrijk net voor zich dulden. Een plaats bij de eerste twee was vereist voor een plek in de A-finale.

Tijdens de halve finale kwam Schulting ten val, vlak voordat ze Ter Mors zou aflossen. "Ik reed tegen een Française aan op het middenterrein", verklaarde ze na afloop bij de NOS. "Ik denk dat zij op dat moment naar binnen stuurde en ik naar buiten."

De 20-jarige shorttrackster nam de schuld voor de uitschakeling volledig op zich. "Dit is heel erg zuur", baalde ze. "Dit had nooit mogen gebeuren en het is volkomen mijn fout. Ik rijd tegen iemand aan en daardoor ontregel ik de hele boel."

Uiteindelijk kwam Nederland slechts 0,129 seconde achter Frankrijk over de finish. "Ik vind dat we het als team goed hebben opgepakt", aldus Schulting. "Lara (van Ruijven, red.) had helaas net niet meer de kracht om die Française in te halen."

Bizar goed

Volgens de Nederlands kampioene van 2017 had de valpartij niet te maken met materiaalpech. "Ik was bezig met een van mijn beste relays ooit. Ik reed zo bizar goed en zo makkelijk, maar er worden allemaal idiote fouten gemaakt en dat mag niet gebeuren."

De Nederlandse vrouwen komen zondag nog wel in actie in de B-finale, waarin onder andere topfavoriet Italië de tegenstander is. "We kunnen niet meer om de titel strijden, maar wel tegen Italië. dat is op de Spelen ook het land waar we het tegen moeten gaan doen", bekijkt Schulting de uitschakeling van een positieve kant.

Zondag is de slotdag van de EK shorttrack in Dresden. In het individuele klassement bezet Schulting de zesde plaats na een eerste plaats in de B-finale van de 500 meter en een diskwalificatie op de 1500 meter.