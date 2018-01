Knegt en Schulting foutloos op eerste dag EK shorttrack

Knegt, Europees kampioen in 2012 en 2015, eindigde vrijdag in de voorrondes als eerste in zijn heats op de drie individuele afstanden. Itzhak de Laat mag in het weekend ook terugkomen voor de beslissende races op de 500, 1000 en 1500 meter.

Daan Breeuwsma, de derde Nederlandse deelnemer aan het individuele toernooi, kwalificeerde zich op de 500 en 1000 meter voor de kwartfinales, maar op de 1500 meter werd de kersverse Nederlands kampioen door een val uitgeschakeld.

Op de relay wonnen Knegt en Breeuwsma met Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser hun heat in de kwalificatie. Het Nederlandse kwartet bleef in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië voor en plaatste zich zo voor de halve finales.

Vrouwen

Bij de vrouwen werd Schulting net als Knegt eerste in haar voorrondes op de 500, 1000 meter en 1500 meter. De 20-jarige Friezin eindigde twee jaar geleden in Sochi als derde bij de EK, tot nu toe haar enige podiumplek in het eindklassement van een EK.

Landgenote Lara van Ruijven kwalificeerde zich vrijdag ook voor de finalerondes op alle drie de afstanden. Nederlands kampioene Yara van Kerkhof liep op de 1000 meter tegen een straf aan, waardoor ze alleen op de 500 en 1500 meter nog zicht heeft op de medailles.

Op de relay ging de Nederlandse vrouwenploeg overtuigend verder. Schulting en Van Kerkhof waren met Rianne de Vries en Jorien ter Mors veel sneller dan Duitsland, Kroatië en Polen en plaatsten zich voor de halve finales.

Pyeongchang

Bondscoach Jeroen Otter heeft voor de EK de tien shorttrackers geselecteerd die volgende maand voor Nederland zullen uitkomen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Jorien ter Mors doet alleen mee op de aflossing.

De finalerondes van de 1500 en 500 meter zijn zaterdag. Zondag volgen de finalerondes van de 1000 meter, de 3000 meter superfinales en de finales van de relay.