Bloemen start namens Canada op drie disciplines bij olympisch debuut

De Canadese schaatsselectie bestaat in totaal uit negen vrouwen en tien mannen. Dat maakte het olympisch comité van het land donderdag bekend.

Bloemen is de wereldrecordhouder op zowel de 5 als de 10 kilometer. Deze week liet hij met een nieuw baanrecord op de 10.000 meter in Calgary zien in topvorm te zijn. Zijn tijd van 12.43,04 was zelfs de op drie na snelste tijd ooit gereden op die afstand.

De geboren Leiderdorper komt sinds 2014 uit voor Canada. Namens Nederland reed hij eerder drie keer een EK allround en twee keer een WK allround.

Bloemen

Bloemen reist logischerwijs met hoge verwachtingen naar Zuid-Korea. "Zo snel schaatsen als ik dit seizoen doe, is voor mij al een droom die uitkomt. Ik vind het een enorme eer om Canada voor het eerst in mijn carrière te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen", zegt hij op de website van de schaatsbond van zijn land.

"Al sinds ik voor Canada uitkom, voel ik de onvoorwaardelijke steun van het team. Mijn doel is om mijn beste races te schaatsen en om Canada trots te maken."

Op de ploegenachtervolging krijgt Bloemen het gezelschap van Jordan Belchos, Ben Donnelly en Denny Morrison. Die laatste won in 2010 bij de Olympische Spelen van Vancouver met zijn land goud op die discipline. Vier jaar later in Sochi pakte de 32-jarige Canadees individueel zilver op de 1000 meter en brons op de 1500 meter.

Bloemen geldt in Pyeongchang als grote concurrent voor de Nederlandse stayers Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Jan Blokhuijsen en Bob de Vries.