Shorttrackers Breeuwsma en Van Ruijven krijgen laatste olympische startplekken

Breeuwsma was al zeker van een plek in de relayploeg en mag ook de 500 meter en de 1000 meter rijden. Hij krijgt de voorkeur boven Dylan Hoogerwerf op de 1000 meter.

Van Ruijven had bij de vrouwen al een plek in de relayploeg en ze wist dat ze mocht starten op de 500 meter. Daar is nu de 1000 meter aan toegevoegd.

De 30-jarige Breeuwsma doet in Pyeongchang voor het eerst op een individuele afstand mee aan de Winterspelen. In 2014 maakte hij in Sochi wel deel uit van de relayploeg, die door een vroege val in de finale genoegen moest nemen met vierde plek.

Ook de 25-jarige Van Ruijven reed in Sochi op de relay. Individueel was ze vier jaar geleden alleen actief op de 500 meter.

De Winterspelen in Pyeonchang beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari. In Sochi pakte Sjinkie Knegt de eerste Nederlandse shorttrackmedaille ooit op de Spelen. De Fries, die ook dit keer de grootste Nederlandse kanshebber is op eremetaal, pakte toen brons op de 1000 meter.

Nederlandse shorttrackploeg voor Pyeongchang:

Mannen

Sjinkie Knegt (500 meter, 1000 meter, 1500 meter en relay)

Dylan Hoogerwerf (500 meter en relay)

Itzhak de Laat (1000 meter, 1500 meter en relay)

Daan Breeuwsma (500 meter, 1000 meter en relay)

Dennis Visser (relay)

Vrouwen

Yara van Kerkhof (500 meter, 1000 meter en relay)

Lara van Ruijven (500 meter, 1000 meter en relay)

Suzanne Schulting (500 meter, 1000 meter, 1500 meter en relay)

Jorien ter Mors (1500 meter en relay)

Rianne de Vries (relay)