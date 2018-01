Van der Wart (29) stopt door enkelblessure met shorttrack

Van der Wart brak in augustus 2016 zijn enkel op een training. Na een lange revalidatie wist hij niet terug te keren aan de top. "Ik voel er niets voor om op een lager niveau te moeten rijden", aldus Van der Wart in een persbericht.

De 29-jarige Zuid-Hollander werd in 2013 in Malmö Europees kampioen. "Die zondag lukte ineens alles. Dat is me daarvoor én daarna nooit meer gebeurd", blikt hij terug. "Ik heb er enorm van genoten, die titel was zo bijzonder."

Van der Wart behoorde sinds 2006 tot de nationale selectie en geldt als een van de pioniers van het shorttrack in Nederland. Met de relayploeg behaalde Van der Wart goud (2014), zilver (2013) en brons (2015) op de WK.

Dieptepunt

Op de Winterspelen in Sochi van 2014 ging Van der Wart in de eerste ronde van de relay-finale onderuit, waardoor de kans op een medaille direct verkeken was. "Ik voelde de grond onder me wegzakken", zegt de shorttracker uit Zoetermeer vier jaar na dato. In Sochi kwam hij in drie van zijn vijf races ten val.

Dat dieptepunt had Van der Wart op de komende Winterspelen in Pyeongchang recht willen zetten, maar hij slaagde er niet in zich te kwalificeren. "Ik wilde heel graag nog één kans krijgen in een olympische finale. Dat kwam er niet van", treurt hij.

"Ik heb na mijn enkelbreuk keihard geknokt om terug te komen. En ik kwam heel dichtbij, maar de race tegen de klok heb ik verloren. Toen het erop aankwam, was ik net niet goed genoeg."

Van der Wart wil nu zijn studie bedrijfskunde afronden en hoopt in de toekomst een baan te vinden in de sportwereld. "Ik zou me graag willen toeleggen op het verbeteren van topsportfaciliteiten, bijvoorbeeld binnen een sportbond."

Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt, die tegelijk met Van der Wart bij de nationale selectie kwamen, komen volgende maand wel in actie bij de Winterspelen van Pyeongchang. De Nederlandse mannenselectie bestaat verder uit de 'jonkies' Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat en Dennis Visser.