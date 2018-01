Kramer verlengt contract bij Lotto-Jumbo met minimaal twee jaar

Kramer kan ook na zijn actieve loopbaan aan de slag blijven bij Team Oranje, de organisatie achter de schaats- en wielerploeg van Lotto-Jumbo, meldt zijn ploeg maandag in een persbericht. Hij heeft zelf nog niet bepaald wanneer hij stopt.

De Fries liet lang in het midden of hij na de Olympische Spelen in Pyeongchang van deze winter door wilde gaan. Hij zegt echter tegen de NOS nog te veel plezier te hebben in zijn sport.

"Ik heb er natuurlijk over nagedacht of ik na de Olympische Spelen nog wel wilde blijven schaatsen. Maar ik heb er nog heel veel lol in. Dus ik ga nog een paar jaar door, zoals het er nu uitziet zeker nog twee jaar. En dat ga ik doen bij mijn huidige ploeg, bij Lotto-Jumbo."

Jumbo

Volgens de veelvoudig wereldkampioen allround is co-sponsor Jumbo een van de belangrijkste redenen om zijn contract bij de ploeg te verlengen. "Jumbo neemt echt het voortouw voor de continuïteit van het team. Zij gaan er voor langere termijn in en ik ga met veel plezier met hun meedoen."

Kramer erkent dat hij er vier jaar geleden rekening mee hield dat hij na Pyeongchang 2018 zou stoppen. "Toen had ik misschien wel volmondig ja gezegd, maar ik vind eigenlijk niks leuker. En het gaat ook nog altijd heel erg goed en ik zit in een heel leuke ploeg. Dus ik zie geen reden om te stoppen."

Orie

Coach Jac Orie is vanzelfsprekend zeer content met de contractverlenging van zijn boegbeeld. "Het is hartstikke mooi dat Sven ook de komende jaren aan onze ploeg verbonden blijft", meldt de coach van het jaar in een persbericht.

"Sven is niet alleen een uitzonderlijke goede schaatser, maar hij heeft ook een voorbeeldfunctie binnen en buiten de ploeg. Hij stelt zich altijd zeer professioneel op en heeft oog voor het teambelang. Daarnaast profiteren jongens als Patrick Roest en Chris Huizinga in hun ontwikkeling natuurlijk van zijn kwaliteiten."

Kramer hoopt in Zuid-Korea eindelijk goud te veroveren op de 10 kilometer. In 2010 werd hij op die afstand gediskwalificeerd, terwijl vier jaar geleden Jorrit Bergsma hem de baas was.