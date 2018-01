Amerikaanse schaatser KC Boutiette (47) slaagt niet in olympische missie

Boutiette had zondag bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden in Milwaukee een topresultaat nodig op de massastart om een ticket voor de Spelen van volgende maand in de Pyeongchang te verdienen, maar hij eindigde niet in de top drie.

Brian Hansen won de massastart in het Pettit National Ice Center en mag daardoor samen met Joey Mantia namens de Verenigde Staten in actie komen op het nieuwe olympische onderdeel.

Boutiette maakte in het na-olympische seizoen 2014/2015 zijn rentree op de schaatsbaan, nadat hij er bijna negen jaar tussenuit was geweest. De man die in het verleden veel marathonwedstrijden in Nederland reed zag in de massastart de kans om zich nog een keer te plaatsen voor de Spelen.

Boutiette kwalificeerde zich op het nieuwe onderdeel ook voor de laatste twee WK afstanden, maar zondag kwam hij bij de Amerikaanse trials tekort voor een ultieme bekroning van zijn comeback.

De schaatser uit Florida deed mee aan de Spelen van Lillehammer (1994), Nagano (1998), Salt Lake City (2002) en Turijn (2006). Zijn beste resultaten zijn een vijfde plek op de 1500 meter in 1998 en een vijfde plek op de 5 kilometer in 2002.

Bergsma

Bij de vrouwen pakte Heather Bergsma op de massastart haar vierde olympische ticket. De regerend wereldkampioene op de 1000 en 1500 meter plaatste zich eerder in Milwaukee ook op de 500, 1000 en 1500 meter voor Pyeongchang.

In totaal zijn dertien Amerikaanse schaatsers na de kwalificatiewedstrijden zeker van de Spelen. Daarbij hoort ook tweevoudig olympisch kampioen Shani Davis (35), die in Zuid-Korea de 1000 en 1500 meter zal rijden.

De Spelen van Pyeongchang duren van 9 tot en met 25 februari.

Amerikaanse langebaanselectie voor Pyeongchang 2018:

Mannen : Shani Davis (1000 en 1500 meter), Jonathan Garcia (500 meter), Kimani Griffin (500 meter), Brian Hansen (1500 meter en massastart), Emery Lehman (ploegachtervolging), Joey Mantia (1000 en 1500 meter en massastart) Mitchell Whitmore (500 en 1000 meter).