Blokhuijsen: 'Enige logische beslissing om mij EK-titel te geven'

"Dit was de enige logische beslissing'', zei Blokhuijsen tegen de NOS over zijn door de jury aangewezen eerste plek. "De organisatie had de zaken niet op orde, maar dat kun je moeilijk de schaatsers aanrekenen."

De 28-jarige Nederlander was duidelijk de snelste in de eindsprint van de massastart, het laatste onderdeel bij de EK in Kolomna. Na de race was het echter al snel duidelijk dat de schaatsers niet zestien maar zeventien ronden hadden gereden in de Kometa-hal.

Na zestien ronden kwam Blokhuijsen nog als tweede over de finish, achter Haralds Silovs. De Let werd daardoor in eerste instantie tot zijn eigen verbazing uitgeroepen tot Europees kampioen.

Na een overleg van ongeveer drie kwartier besloot de wedstrijdjury om de doorkomst na zeventien ronden te gebruiken als officiële uitslag. Daardoor was het goud voor Blokhuijsen, het zilver voor de Italiaan Andrea Giovannini en het brons voor de Rus Ruslan Zakharov.

Silovs

Silovs eindigde nu slechts als elfde, maar de Let gunde Blokhuijsen zijn Europese titel van harte. "Op deze manier wil je geen Europees kampioen worden. Ik was niet de eerste in de eindsprint, Blokhuijsen wel en verdient dus EK-goud", zei hij.

Volgens de uiteindelijke winnaar ontstond de verwarring door een menselijke fout bij het bedienen van het rondebord. "Het rondebord stond twee ronden lang op vijf, ze waren vergeten dat terug te zetten naar vier", aldus Blokhuijsen, die volgende maand op de Winterspelen van Pyeongchang niet in actie zal komen op de massastart.

"Toen het rondebord op twee stond, hebben ze 'm snel op één gezet, maar dat heeft het voorste deel van het peloton niet gezien. Daardoor hebben we allemaal onbewust een rondje te veel gereden."

"Ach, het is een mooi extra trainingsrondje", glimlachte Blokhuijsen. "Maar iedereen heeft op hetzelfde moment afgesprint voor de eindzege. Gelukkig heb ik na mijn finish ook gewoon gejuicht. Dat heb ik toch nog mooi meegekregen.''

Ploegachtervolging

Blokhuijsen eindigde het toernooi met twee Europese titels, omdat hij eerder op zondag samen met Marcel Bosker en Simon Schouten de beste was op de ploegachtervolging.

Nederland eindigt de eerste EK afstanden met in totaal zes keer goud, drie keer zilver en vier keer brons.