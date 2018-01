Blokhuijsen na bizarre finish Europees kampioen massastart

Na ampel beraad besloot de jury drie kwartier na de finish van de massastart om Blokhuijsen toch uit te roepen tot de eerste Europees kampioen massastart. Het zilver ging naar de Italiaan Andrea Giovannini en het brons naar de Rus Ruslan Zakharov. Simon Schouten eindigde als vierde.

Door een fout van de organisatie klonk bij zowel de voorlaatste doorkomst als bij de officiële finish een bel om de laatste ronde aan te geven, wat een deel van de verwarring in de Kometa-hal verklaart. Bovendien werd het rondebord niet goed bijgehouden.

Na afloop van de race was het al snel duidelijk dat het peloton een ronde te veel had geschaatst. De wedstrijdjury besloot daarom na lang overleg de doorkomst na zeventien ronden aan te houden in plaats van de finish na zestien ronden.

In de eerste officiële uitslag stond de naam van Haralds Silovs op plek één en die van Blokhuijsen op plek twee. De Let kwam namelijk na zestien ronden als eerste over de streep, voor Blokhuijsen. De Noord-Hollander kondigde na de merkwaardige gang van zaken meteen protest aan en dat werd gehonoreerd.

De massastart staat volgende maand bij de Winterspelen in Pyeongchang voor het eerst op het olympische programma. Namens Nederland zullen dan Koen Verweij en Sven Kramer aan de start staan.

Vrouwen

Op de massastart voor vrouwen was er geen medaille voor Nederland. Het was een Italiaans feestje op het slotonderdeel met goud voor de favoriete Francesca Lollobrigida en zilver voor haar landgenote Francesca Bettrone. De Oostenrijkse Vanesse Herzog completeerde het podium.

Annouk van der Weijden, die op de Spelen samen met Irene Schouten zal starten op de massastart, was de beste Nederlandse op de vijfde plek. De Zuid-Hollandse kwam door een valpartij een halve minuut na Lollobrigida over de streep, maar door de bij tussensprints gepakte punten eindigde ze nog als vijfde. Carlijn Achtereekte werd achtste.

Schouten was niet in Rusland. De Noord-Hollandse verkoos de marathon van zaterdag in Heerenveen - die ze won - boven de EK afstanden.

Ploegachtervolging

Blokhuijsen pakte eerder op zondag samen met Schouten en Marcel Bosker de Europese titel op de ploegachtervolging. Ook bij de vrouwen ging de Europese titel op de team pursuit naar Nederland.

De Oranje-schaatsers eindigen de eerste EK afstanden met zes keer goud, drie keer zilver en vier keer brons.