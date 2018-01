NK-titel voor shorttrackers Breeuwsma en Van Kerkhof, blessure Knegt

Breeuwsma deed in Thialf goede zaken met het oog op de Olympische Spelen van volgende maand in Pyeongchang. De 30-jarige Fries won in Thialf de 1000 meter en op de 500 meter eindigde hij als tweede.

Breeuwsma lijkt daarmee op beide afstanden zeker van een olympisch startbewijs. Bij de bekendmaking van de olympische selectie liet schaatsbond KNSB twee startplaatsen vrij bij de mannen.

Dinsdag wordt bekendgemaakt of de nieuwe Nederlands kampioen, die tot zondag alleen zeker was van een plek in de relayploeg, daadwerkelijk wordt aangewezen.

"Op de 500 meter ben ik wel zeker, die is binnen. Maar de 1000 meter moet ik nog even afwachten'', zei Breeuwsma. "Er wordt ook gekeken naar internationale prestaties afgelopen seizoen. Dylan Hoogerwerf heeft het een aantal keren goed gedaan. Ik moet het afwachten, maar ik heb het nu laten zien.''

Breeuwsma pakte zijn eerste nationale titel door in het algemeen klassement Itzhak de Laat (de winnaar van de 1500 meter) en Jasper Brunsmann (de winnaar van de 500 meter) voor te blijven. De nummer twee van vorig jaar is de opvolger van Hoogerwerf.

Knegt

Sjinkie Knegt viel bij de NK uit voor de laatste afstand. De 28-jarige Fries deed nog wel mee aan de 1000 meter, maar daarop kon hij niet meer voluit gaan.

Knegt had teveel last van liesblessure. Eerder op zondag ging de winnaar van olympisch brons onderuit op de 500 meter.

De blessure van Knegt lijkt niet heel ernstig. Maandag laat hij een scan maken. "Dit hoort bij onze sport. We hebben veel wedstrijden. De kans dat je er ongeschonden uitkomt, is niet zo groot'', zei Jeroen Otter, coach van Knegt. "Ik maak me geen zorgen om Sjinkie.''

Knegt doet volgende maand bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea mee aan de 500, 1000 en 1500 meter en de relay.

Volgende week is in Dresden eerst nog het Europees kampioenschap. Otter: "Het is fijn om nog even een wedstrijdprikkel te krijgen. Maar natuurlijk is het hele seizoen afgestemd op de Olympische Spelen. We gaan bij het EK de punten op de i zetten, maar heel belangrijk is het toernooi natuurlijk niet.''

Sjinkie Knegt

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel voor de tweede keer naar Yara Kerkhof. De 27-jarige geboren Zoetermeerse, die eerder in 2010 nationaal kampioene werd, was in Heerenveen de beste op liefst drie afstanden: de 500, de 1000 en de 3000 meter.

Het zilver ging naar Avalon Aardoom en het brons naar Lara van Ruijven. Titelverdedigster Suzanne Schulting deed door ziekte niet mee in Thialf.

Bij de vrouwen is nog één olympische startplaats niet ingevuld, op de 1000 meter. Van Ruijven eindigde zondag als tweede op de kilometer, achter Van Kerkhof.

Van Ruijven lijkt daarmee zeker van deelname op de 1000 meter bij de Spelen. Van Kerkhof was al zeker van een plek.

Als de KNSB het ticket daadwerkelijk aan Van Ruijven geeft, doet ze in februari in Zuid-Korea mee aan de 500 en 1000 meter en de relay.