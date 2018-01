Twee keer EK-goud voor Nederland op ploegachtervolging in Kolomna

Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Simon Schouten waren bij de mannen bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Rusland: 3.42,79 om 3.44,59.

Het brons ging naar Polen, dat bijna tien tellen moest toegeven op de Oranje-ploeg (3.52,60). Noorwegen (vierde in 3.53,01) en Italië (vijfde in 3.53,08) stelden flink teleur.

Voor Bosker is de titel op de team pursuit zijn tweede medaille van dit weekend. Zaterdag was de 20-jarige schaatser van Team Justlease.nl de nummer drie op de 5000 meter. Blokhuijsen eindigde als vierde op die afstand en Schouten als zevende.

Blokhuijsen werd in 2014 in Sochi samen met Sven Kramer en Koen Verweij olympisch kampioen op de ploegachtervolging. De Noord-Hollander is ook viervoudig wereldkampioen op dit onderdeel. Verweij sloeg de team pursuit zondag over en Kramer is niet in Rusland.

Vrouwen

Bij de vrouwen bleven Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje in de Kometa-hal als enige ploeg onder de drie minuten: 2.59,34. Het trio eindigde vorige maand tijdens de vierde wereldbeker in Salt Lake City achter het superieure Japan als tweede, met een Nederlandse recordtijd (2.55,57).

Rusland pakte zondag in eigen huis het zilver in 3.01,88, terwijl Duitsland ondanks een valpartij in de laatste meters in 3.05,03 als derde eindigde. Polen (3.05,06) en Tsjechië (3.19,72) vielen buiten het podium.

Leenstra is met Ireen Wüst en Antoinette de Jong, beiden afwezig in Kolomna, voor de olympische achtervolging in Pyeongchang aangewezen. Bondscoach Geert Kuiper kiest in Zuid-Korea de vierde rijdster.

Van Beek hoopt voor de reserverol in aanmerking te komen. Ze behoorde in 2014 in Sochi tot de vrouwenploeg, met Wüst, Leenstra en Jorien ter Mors, die olympisch goud veroverde. Ook Ter Mors mikt nog op olympische deelname op dit onderdeel.

Van Beek won vrijdag al de 1500 meter bij de EK afstanden, die dit seizoen voor het eerst op het programma staan. Leenstra was goed voor brons op de 1500 en de 1000 meter. In totaal staat Nederland nu op vijf Europese titels in Kolomna.

Teamsprint

Op de teamsprint was er een keer zilver voor Nederland. Mayon Kuipers, Sanneke de Neeling en Letitia de Jong eindigden ruim achter Rusland als tweede in Kometa: 1.26,71 om 1.28,65. Noorwegen (1.31,88) pakte brons.

De Nederlandse vrouwen waren van tevoren al zeker van een medaille, omdat slechts drie ploegen zich hadden ingeschreven voor het niet-olympische onderdeel.

Bij de mannen reden Michel Mulder, Hein Otterspeer en Koen Verweij ook naar de tweede tijd (1.19,76), achter de Russische ploeg van Denis Yuskov (1.19,38), maar Nederland werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een verkeerde wissel tussen Mulder en Otterspeer. Het podium bestond daardoor verder uit Finland (1.21,19) en Polen (1.21,29).

In de laatste ronde van Nederland wuifden officials langs de kant van de baan nog naar Verweij dat hij moest stoppen, omdat bij tegenstander Wit-Rusland Evgeniy Bolgov heel hard tegen de kussens was geknald. Verweij schaatste gewoon door en zette een tijd neer, maar dat bleek achteraf toch geen zin gehad te hebben.