Shani Davis (35) in actie op twee afstanden bij vijfde Winterspelen

Davis eindigde zaterdag op de voorlaatste dag van de trials in het Pettit National Ice Center achter Joey Mantia (1.46,30) en Brian Hansen (1.46,64) als derde op de 1500 meter, wat genoeg was voor zijn tweede olympische startbewijs.

De achtvoudig goudenmedaillewinnaar bij WK afstanden kwalificeerde zich woensdag met een tweede plek achter Mantia op de 1000 meter al voor Pyeongchang.

"Ik voel me vereerd dat ik naar mijn vijfde Spelen mag", zei Davis na de 1500 meter op de site van Team USA. "Twintig jaar is een lange periode om alles in het schaatsen te steken, maar ik geniet er nog steeds van."

Medailles

De schaatser uit Chicago kwalificeerde zich in 2002 als shorttracker voor zijn eerste Spelen. Vier jaar later in Turijn won hij op de langebaan goud op de 1000 en zilver op de 1500 meter. Vier jaar later in Vancover herhaalde hij die prestaties.

Bij de vorige Spelen, in 2014 in Sochi, deelde Davis in de Amerikaanse schaatsmalaise met een achtste plek op de 1000 meter als beste resultaat.

De tweevoudig wereldkampioen allround denkt dat hij volgende maand in Pyeongchang nog steeds mee kan doen om de medailles. "Ik heb de kwaliteiten om een gevaar te zijn in Zuid-Korea. Zeker op de 1000 meter en misschien ook op de 1500 meter.

Bowe

Davis is niet de enige bekende naam in de Amerikaanse langebaanploeg voor Pyeongchang. Bij de vrouwen verzekerden Brittany Bowe en Heather Bergsma zich zaterdag op de 1500 meter van hun derde startbewijs. De wereldtoppers mogen op de Spelen ook meedoen aan de 500 en 1000 meter.

Bergsma, die de winst op de 1500 meter aan Bowe moest laten (1.55,92 om 1.56,12), hoopt zich zondag op de laatste dag van de trials in Milwaukee ook op de massastart nog te kwalificeren voor Pyeongchang.

Carlijn Schoutens, die eerder voor Nederland schaatste, maakt voor Amerika haar olympische debuut en zal uitkomen op de 3000 en 5000 meter. Ze kwam met een vierde plek op de 1500 meter 0,41 seconden tekort voor een derde startbewijs.

Canada

In Canada won Vincent De Haître de 1500 meter bij de nationale afstandskampioenschappen in Calgary. Met 1.43,44 bleef hij Denny Morrison (1.44,13) voor. Beide schaatsers mogen daardoor zo goed als zeker naar de Spelen.

De 32-jarige Morrison, die begin 2015 zwaar geblesseerd raakte bij een ernstig motorongeluk en in 2016 een beroerte kreeg, won medailles bij de Spelen van 2006 (zilver op de ploegachtervolging), van 2010 (goud op de ploegachtervolging) en 2014 (zilver op de 1000 en brons op de 1500 meter).

Stayer Ted-Jan Bloemen, die donderdag overtuigend goud pakte op de 5 kilometer, eindigde op de 1500 meter net buiten de top drie met de vierde tijd (1.45,48).