Blokhuijsen zet vraagtekens bij 'ongelukkig geplande' EK afstanden

De rijder van Justlease kwam zaterdag mede door vermoeidheid niet verder dan de vierde plek op de 5000 meter, de afstand waarop hij vorige week een olympisch ticket pakte. Hij is niet de enige Nederlander die in de Kometa zijn niveau niet haalde.

"We hebben een week lang het OKT gehad. Je kunt je niet overal voor opladen en ik laad me liever voor de Spelen op, al wil ik natuurlijk wel wedstrijdritme opdoen", zegt Blokhuijsen tegen de NOS.

"Ik was bij het OKT niet helemaal fit en dat is er afgelopen week een beetje uitgekomen. Ik was vermoeid en niet helemaal scherp en dat zag je ook wel aan mijn manier van rijden hier. Je ziet het ook bij mensen op andere afstanden."

Van de Nederlandse mannen is Blokhuijsen niet de enige die de EK niet op vol vermogen rijdt. Zo eindigde Koen Verweij zaterdag op de 1000 meter pas als zevende op de 1000 meter. Hij gaf vrijdag ook al aan vermoeid te zijn.

NOC*NSF-dag

Volgens Blokhuijsen is het niet gek dat toprijders als Sven Kramer, Kjeld Nuis en Ireen Wüst ervoor kozen om de EK afstanden over te slaan omdat het niet in de voorbereiding op de Spelen in Pyeongchang past.

"Het is een beetje ongelukkig gepland. Tussen het OKT en de EK zat ook nog oud en nieuw en je wordt geleefd met onder meer een NOC*NSF-dag, waar je ook al zo'n twaalf uur mee zoet bent. Dan was er ook nog een lange reis hier naartoe. Het houdt een keer op", aldus de allrounder.

Ondanks de gedevalueerde eerste editie van de EK afstanden in Kolomna denkt Blokhuijsen wel dat het toernooi toekomst heeft.

"In een niet-olympisch jaar heb je geen OKT gehad en wil iedereen hier rijden, maar nu moeten we in februari pieken op de Spelen", aldus de winnaar van olympisch zilver op de 5 kilometer in 2014. "Dan kun je niet vanaf oktober alleen maar wedstrijden rijden. Je moet ook trainen."

Teamonderdelen

Zondag zijn op de slotdag van de EK afstanden drie teamonderdelen. Vanaf 14.30 uur Nederlandse tijd worden bij zowel de vrouwen als mannen de ploegenachtervolging, teamsprint en massastart verreden.

De Spelen in Pyeonchang beginnen op vrijdag 9 februari. Het evenement in Zuid-Korea duurt in totaal zeventien dagen.

Live op de hoogte blijven van de EK afstanden? Download de NUsport-app