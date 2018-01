'Perplexe' Visser tempert na EK-goud verwachtingen voor Spelen

Exact een week geleden pakte de rijdster van RTC Noord achter Annouk van der Weijden al knap een olympisch ticket op de 5000 meter in Heerenveen.

"Ik sta hier echt een beetje perplex. Ik kwam hierheen met het idee van: vet, ik mag een EK rijden en ervaring opdoen voor de Olympische Spelen", verklaart Visser voor de camera van de NOS haar verbazing.

"Ik dacht: rond plek acht of tien is prima. Maar nu word ik gewoon Europees kampioen. Ik kan het echt niet geloven. Ik baal eigenlijk zelfs een beetje van mijn race, dus ik denk dat er nog veel verbetering in zit. Er komt nog een mooie tijd voor me aan."

Ondanks haar status als eerste Europees kampioen ooit op de 3 kilometer tempert de jonge Visser de verwachtingen voor haar deelname aan de Winterspelen in Pyeongchang.

"Ik wil er eigenlijk gewoon onbevangen heen gaan, al kan ik niet ontkennen dat het bij mij nu ook een beetje gaat borrelen", zegt ze. "Maar we zien wel. Over vier jaar kan het ook nog. Ik ga er in ieder geval wel voor."

RTC Noord

Visser, die in Kolomna pas haar tweede internationale wedstrijd ooit reed, heeft moeite om een verklaring te vinden voor haar plostelinge doorbraak. Ze vermoedt dat haar overstap naar een nieuwe ploeg begin dit seizoen veel goed heeft gedaan.

"Nu zit ik bij RTC Noord en daar zit ik in een heel leuke groep met allemaal jongens en twee meiden. Het is gezellig, ik word uitgedaagd en de sfeer doet me heel goed. Daarnaast trainen we keihard. Verder weet ik niet waarom het er nu allemaal uitkomt."

Richting de Spelen in Zuid-Korea weet Visser wel wat ze nog kan verbeteren. Bij haar race in Kolomna was haar slotronde, waarbij ze even uit balans raakte, voor verbetering vatbaar.

"Op het laatste stuk wilde ik nog even alles op alles zetten met één handje los en toen raakte ik helemaal uit balans", kijkt ze terug. "Dat vond ik een beetje vervelend, dus daar moet ik de komende periode aan werken."

Teamonderdelen

Zondag zijn op de slotdag van de EK afstanden drie teamonderdelen. Vanaf 14.30 uur Nederlandse tijd worden bij zowel de vrouwen als mannen de ploegenachtervolging, teamsprint en massastart verreden.

De Spelen in Pyeonchang beginnen op vrijdag 9 februari. Het evenement in Zuid-Korea duurt in totaal zeventien dagen.

