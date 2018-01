Olympiër Visser verrast op 3 kilometer, brons Bosker op 5000 meter

Visser, die zich een week geleden op het OKT al knap voor de Winterspelen plaatste op de 5 kilometer, kwam in haar tweede Europese wedstrijd ooit tot 4.05,31.

In de ritten die volgden - Visser reed al in rit drie - beet iedereen zich stuk op die tijd. Achtereekte kwam in de slotrit met 4.06,81 het dichtst in de buurt. Haar tegenstander Natalia Voronina uit Rusland eindigde in 4.07,62 als derde.

Annouk van der Weijden, de derde Nederlandse die in actie kwam op de 3 kilometer in Kolomna, eindigde op de zesde plek met een tijd van 4.12,48. Ze rijdt net als Visser volgende maand de olympische 5000 meter in Pyeongchang.

Achtereekte (27) pakte het zilver op de afstand waarop ze in Zuid-Korea in actie zal komen. Ook Ireen Wüst, die de EK afstanden laat schieten, rijdt op de Spelen de 3 kilometer.

Bosker

Later op de middag reed de 20-jarige Bosker zich knap op het podium bij de 5000 meter voor mannen. De rijder van Justlease zette in de voorlaatste rit, waarin hij de Italiaan Andrea Giovannini versloeg, 6.20,45 op de klok. Daarmee moest hij alleen Giovannini's landgenoot Nicola Tumolero (6.16,85) en de Rus Alexander Rumyantsev (6.18,13) voor zich dulden.

Jan Blokhuijsen, die voor de 5 kilometer afreist naar Pyeongchang voor de Spelen, was nipt langzamer dan Bosker en moest zich met een tijd van 6.21,97 tevreden stellen met plaats vier. Simon Schouten, de Nederlands kampioen op de marathon, werd zevende in 6.30,08.

Eerder op de dag stond bij zowel de vrouwen als mannen de 1000 meter op het programma. Bij de vrouwen legde Marrit Leenstra beslag op het brons, terwijl de mannen buiten de prijzen bleven.

Het is de eerste keer dat de EK afstanden worden gehouden. Niet alle Nederlandse toppers zijn aanwezig in Kolomna, want onder anderen Sven Kramer, Kjeld Nuis en Wüst laten het toernooi aan zich voorbij gaan.

