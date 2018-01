Leenstra pakt EK-brons op 1000 meter, bijrol Nederlandse mannen

Bij de vrouwen moest Leenstra het goud aan de Russin Yekaterina Shikhova laten. De Oostenrijkse Vanessa Herzog legde beslag op het zilver.

Lotte van Beek, die vrijdag nog knap de 1500 meter op haar naam schreef, eindigde als vierde. Ze reed net als Leenstra 1.15,74, maar bleek uiteindelijk acht duizendsten langzamer. Leenstra pakte op de 1500 meter ook al brons.

Shikhova en Herzog reden in de voorlaatste rit tegen elkaar en doken met respectievelijk 1.15,34 en 1.15,44 allebei onder de tijd van Leenstra, die op dat moment de eerste plaats in handen had.

Een vijfde plaats was er voor Letitia de Jong. De 24-jarige Nederlandse kwam in de slotrit tot een tijd van 1.16,34.

Leenstra (28) neemt volgende maand ook bij de Winterspelen in Pyeongchang deel aan de kilometer. Ireen Wüst en Jorien ter Mors, die ontbreken op de EK in Kolomna, zijn de andere rijdsters die Nederland vertegenwoordigen op die afstand.

Mannen

Later op de dag kwam zowel Thomas Krol (vierde in 1.09,28), Koen Verweij (zevende in 1.09,87) als Hein Otterspeer (achtste in 1.09,91) er op dezelfde afstand niet aan te pas. Ook hier was het goud voor Rusland; Pavel Kulizhnikov klokte 1.08,84.

Het zilver was voor Kulizhnikovs landgenoot Denis Yuskov (1.08,92). De Duitser Nico Ihle eiste met een tijd van 1.08,95 het brons voor zich op.

Verweij, die op zowel de 1000 als 1500 meter naar de Spelen gaat, wist vrijdag ook al niet echt te overtuigen op die laatste afstand. Hij werd toen derde en klaagde naderhand over vermoeidheid.

Live op de hoogte blijven van de EK afstanden? Download de NUsport-app