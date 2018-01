Krol heeft moeite te genieten van zilver na 'verschrikkelijke dagen'

Bij het OKT van een week geleden kregen Kai Verbij en Hein Otterspeer (reserve) van de KNSB op de 1000 meter de voorkeur boven Krol om naar Pyeongchang te gaan. Op de 1500 meter stelde hij teleur met een vijfde plek.

"Het ging hier vandaag in Kolomna heel goed, maar het is toch een beetje dubbel. Ik spring geen gat in de lucht. Zes dagen geleden ging het niet zoals het moest en dat is heel rot", zegt Krol na zijn EK-zilver tegen de NOS.

De rijder van Team Plantina zat compleet stuk toen hij hoorde dat niet hij, maar Otterspeer door KNSB-directeur Arie Koops werd aangewezen als reserve voor de Winterspelen in Pyeongchang.

"Het waren verschrikkelijke dagen. Toen ik het hoorde, heb ik even goed gehuild en ben ik er een dag kapot van geweest. Ze wijzen nu iemand aan die geblesseerd is (Verbij, red.) en je kunt erover discussiëren of dat slim is."

Krol (25) moest de Europese titel op de 1500 meter vrijdag aan Denis Yuskov laten, die in een rechtstreeks duel beter was.

Verweij

Achter Yuskov en Krol was het brons voor Verweij. De Noord-Hollander gaf verrassend bijna twee seconden toe op de Russische winnaar, maar dat was volgens hemzelf vrij logisch.

"Ik heb drie weken wedstrijdspanning gehad en vervolgens drie dagen niet geschaatst. Dat helpt niet al hoopte ik wel iets harder te schaatsen dan nu", aldus de 27-jarige Verweij.

"Technisch was het niet eens zo heel slecht, maar er zat weinig energie in en dat was te merken. Ook in mindere periodes moet je proberen goed te rijden. Ook al ben je vermoeid. Ik probeerde het nog wel, maar vooral in de laatste ronde leek het echt nergens op."

Krol en Verweij komen zaterdag net als Otterspeer in actie op de 1000 meter in Kolomna, waar op dezelfde dag ook de 5000 meter voor mannen op het programma staat. De eerste editie van de EK afstanden duurt nog tot en met zondag.