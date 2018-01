Mulder en Van Beek zien EK-goud als bevestiging richting Spelen

Mulder kwam op de 500 meter tot een prima tijd van 34,80. De Zwollenaar was een week geleden op het OKT ook al de beste en stond eerder bij de World Cup in Stavanger op de kortste afstand al op de hoogste trede van het podium.

"Het gaat wel heel erg lekker, ik ben heel stabiel. Ik werd al eerste bij de wereldbeker en vorige week onder torenhoge spanning ook. Dit is een bevestiging voor mezelf", zegt een blij Mulder in gesprek met de NOS.

"Dat ik de eerste ben met een Europese titel op de 500 meter is heel gaaf. Ik had nog nooit echt een internationale prijs gepakt, dus daardoor voelt dit wel erg lekker."

De 31-jarige Mulder gaf toe dat hij na het OKT even moeite had om zich op te laden voor de allereerste editie van de EK afstanden. "Het was mentaal even een enorme dip, maar ik wilde scherp zijn. Ik wilde deze heel graag meepakken en merkte dat ik er zin in kreeg."

Van Beek

Van Beek, die een aantal beroerde jaren achter de rug heeft, liet op het OKT met een olympisch ticket op de 1500 meter al zien weer terug te zijn en trok die lijn op de EK in Kolomna met haar overwinning dus door.

"Ik wil dit vooral zo doorzetten. Als je de Spelen mag rijden, dan liggen er altijd kansen. Dit is een heel mooie opsteker", aldus Van Beek, die net als Mulder afkomstig is uit Zwolle.

"Ik dacht na het OKT: als ik dit gevoel nu vasthoud, dan kan ik zeker iets moois laten zien. Dat heb ik gedaan. Dat het balletje nu mijn kant op rolt, dat mocht ook wel een keer. Het dal is heel diep geweest en dan doel ik vooral op vorig jaar."

De rijdster van Gewest Fryslân maakte in Kolomna indruk met een sterke slotronde. "Ik had vorige week ook al weinig verval, maar dit was best wel extreem. Vooral op de laatste kruising kon ik mooie, rake klappen blijven maken. Ik denk dat dat ook met vorm te maken heeft."

Toppers

Zaterdag wordt bij zowel de vrouwen als mannen de 1000 meter verreden, waaraan Mulder en Van Beek ook meedoen. Later op de dag worden ook de 3000 meter (vrouwen) en 5 kilometer (mannen) afgewerkt. Op zondag volgen de ploegenachtervolging, teamsprint en massastart.

Het is de eerste keer dat de EK afstanden worden gehouden. Niet alle Nederlandse toppers zijn aanwezig in Kolomna, want onder anderen Sven Kramer, Kjeld Nuis en Ireen Wüst laten het toernooi aan zich voorbij gaan.

De Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari. Het evenement duurt in totaal zeventien dagen.