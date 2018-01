Europese titel Van Beek op 1500 meter, Yuskov troeft Krol en Verweij af

Van Beek reed in de achtste rit tegen de Poolse Natalia Czerwonka en kwam tot een tijd van 1.55,52. Leenstra verloor haar rit tegen de Russische Yekaterina Shikhova op één honderdste (1.56,57 om 1.56,58) en werd daarmee derde.

Linda de Vries, de derde Nederlandse deelnemer op de schaatsmijl, viel net buiten de prijzen. Ze klokte 1.57,98 en eindigde als vierde.

Onlangs maakte de 26-jarige Van Beek, die terug is na een aantal mindere jaren, al indruk bij het olympisch kwalificatietoernooi. Ze plaatste zich in Thialf knap voor de Spelen op de 1500 meter. Leenstra en Ireen Wüst pakten toen de overige tickets.

In november stond de rijdster van Gewest Fryslân in Heerenveen al voor het eerst in bijna vier jaar weer eens op het podium bij een wereldbekerwedstrijd door brons te pakken op de 1500 meter.

Yuskov

Yuskov kwam iets later op de middag bij de mannen in actie tegen Krol en zette ondanks een lastige wissel een tijd van 1.44,53 op de klok. Krol noteerde 1.45,20 en dat bleek uiteindelijk dus goed voor zilver.

Verweij, op papier de belangrijkste uitdager van Yuskov, kwam in de slotrit bij lange na niet aan de tijd van de Rus. Hij versloeg wel de Let Haralds Silovs, maar deed dat in een tijd van 1.46,40.

De derde Nederlander die de 1500 meter reed, Marcel Bosker, reed een zeer verdienstelijke race en kwam tot 1.46,50. Daarmee eindigde hij als vierde.

Verweij bereidt zich voor op de Winterspelen, waar hij op vier afstanden in actie komt. De Noord-Hollander rijdt in Pyeongchang de 1000 meter, 1500 meter, massastart en ploegenachtervolging.

Mulder

Eerder op de dag was er al Nederlands succes op de 500 meter voor mannen, waar Ronald Mulder de titel voor zich opeiste. Hij bleef de Fin Mika Poutala (tweede) en de Rus Pavel Kulizhnikov (derde) voor.

Zaterdag wordt bij zowel de vrouwen als mannen de 1000 meter verreden en worden ook de 3000 meter (vrouwen) en 5 kilometer (mannen) afgewerkt. Op zondag volgen de ploegenachtervolging, teamsprint en massastart.

Het is de eerste keer dat de EK afstanden worden gehouden. Niet alle Nederlandse toppers zijn aanwezig in Kolomna, want onder anderen Sven Kramer, Kjeld Nuis en Wüst laten het toernooi aan zich voorbij gaan.