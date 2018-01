Ronald Mulder pakt EK-goud 500 meter, bijrol Nederlandse vrouwen

De 31-jarige Mulder zegevierde in een tijd van 34,80. De Fin Mika Poutala pakte zilver met 34,854. Hij was een fractie sneller dan de Rus Pavel Kulizhnikov (34,858), die met brons genoegen moest nemen.

Door het goud is Mulder de eerste man ooit met een titel op de EK afstanden, die dit jaar voor het eerst verreden worden. De sprinter van Team Plantina zal Nederland volgende maand ook vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Vier jaar geleden pakte Mulder op de 500 meter brons op de Spelen in Sochi. Het goud was toen voor zijn tweelingbroer Michel Mulder, die vrijdag in Kolomna geen indruk kon maken. Hij werd zevende in 35,23.

De Jong

Bij de vrouwen ging het goud vrijdag naar Vanessa Herzog. De Oostenrijkse klokte 37,69 en troefde daarmee de Russische Angelina Golikova (38,04) en de Tsjechische Karolina Erbanova (38,18) af.

Olga Fatkulina (38,30) en Daria Kachanova (38,56), beiden uit Rusland, completeerden de top vijf. Letitia de Jong was op de zesde plaats de beste Nederlandse in 38,70. Ook Sanneke de Neeling (zevende in 38.91) en Mayon Kuipers (negende in 39,17) konden zich zoals verwacht niet mengen in de strijd om de medailles.

Overigens wisten De Jong, De Neeling en Kuipers zich op de 500 meter vorige maand niet te plaatsen voor Pyeongchang. Dan komen Anice Das, Marrit Leenstra en Jorien ter Mors namens ons land in actie. In Kolomna is het olympische drietal er niet bij omdat de EK niet passen in de voorbereiding op Pyeongchang.

Het is vrijdag de eerste dag van de EK afstanden. Later op de dag volgt de 1500 meter voor zowel de mannen als de vrouwen.