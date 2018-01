Otterspeer meldt zich uit voorzorg af voor 500 meter EK afstanden

De 29-jarige Otterspeer hoopt zaterdag wel in actie te kunnen komen op de 1000 meter, de andere afstand waarvoor hij zich geplaatst heeft. Dat meldt zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Het schoot er zo in", vertelt Otterspeer voor de camera van de NOS. "Ik boog voorover om mijn schaats te strikken en ik kwam niet meer overeind. Veters strikken, waar hebben we het over? Ik doe dat honderden keren per jaar. Het zweet brak me uit en ik dacht: jongens, dit is niet goed."

Door de afmelding van Otterspeer zijn de broers Ronald en Michel Mulder vrijdag verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng op de 500 meter. Laatstgenoemde werd op die afstand vier jaar geleden olympisch kampioen in Sochi.

Otterspeer greep vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf met twee vierde plekken net naast een ticket op zowel de 500 als de 1000 meter. De Zuid-Hollander werd op beide afstanden wel als eerste reserve aangewezen door de KNSB.

1500 meter

De eerste editie van de EK afstanden gaat vrijdag om 14.30 uur van start met de 500 meter voor vrouwen, met onder anderen Letitia de Jong, Sanneke de Neeling en Mayon Kuipers.

Een klein halfuur later is het de beurt aan de mannen. Later op vrijdag rijden Koen Verweij, Thomas Krol en Marcel Bosker de 1500 meter in de Kometa van Kolomna.

Live op de hoogte blijven van de EK afstanden? Download de NUsport-app