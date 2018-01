Otterspeer en Michel Mulder treffen elkaar op eerste dag EK afstanden

Beide Nederlanders, die vorige week allebei naast een ticket voor de Winterspelen grepen bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), werden donderdag bij de loting aan elkaar gekoppeld voor rit zes.

Ronald Mulder, die wel naar de Spelen in Pyeongchang gaat en de derde Nederlandse deelnemer is op de 500 meter in Kolomna, neemt het in de achtste rit op tegen Ruslan Murashov uit Rusland.

Op de kortste afstand bij de vrouwen verschijnt Mayon Kuipers aan de start tegen Rikke Jeppson uit Noorwegen, kruist Sanneke de Neeling de degens met de Duitse Gabriele Hirschbichler en treft Letitia de Jong thuisrijdster Olga Fatkulina.

1500 meter

Na de 500 meter volgt op de eerste dag voor zowel de vrouwen als mannen nog de 1500 meter, waarbij Lotte van Beek tegen de Poolse Natalia Czerwonka rijdt, Linda de Vries aan Elizaveta Kazelina uit Rusland gekoppeld werd en Marrit Leenstra het opneemt tegen Kazelina's landgenote Yekaterina Shikhova.

Op de schaatsmijl bij de mannen kent ook Thomas Krol een Russische opponent; hij rijdt tegen Denis Yuskov. Verder is de Pool Zbigniew Brodka de tegenstander van Marcel Bosker en staat Koen Verweij in de slotrit aan de start tegen de Let Haralds Silovs.

Veel Nederlandse toppers laten de EK afstanden schieten. Onder anderen Jorrit Bergsma, Sven Kramer, Kjeld Nuis en Ireen Wüst behoren niet tot de selectie in Rusland.

De eerste editie van de EK afstanden, waarbij de langste afstanden (10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen) niet op het programma staan, duurt van vrijdag tot en met zondag.