'Nederlandse' schaatsster Schoutens debuteert namens VS op Spelen

De 23-jarige rijdster kwam in het Pettit National Ice Center in Milwaukee op de 3000 meter tot een winnende tijd van 4.14,03. Daarmee verzekerde ze zich van het enige ticket op die afstand.

Schoutens werd geboren in de VS, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Sindsdien kwam ze jaren namens Nederland uit. Vanaf het seizoen 2014/2015 besloot ze echter onder Amerikaanse vlag te gaan schaatsen.

"Dit was al heel lang een doel voor me. Dat ik dat nu heb bereikt, is ongelooflijk", zei ze na haar plaatsing voor Pyeongchang. "Ik ga naar de Spelen op de 3000 meter, beter kan niet."

Schoutens liet in een rechtstreeks duel Petra Acker (4.18,84) achter zich. Acker werd met haar tijd derde, nog achter Mia Manganello. Zij kwam in 4.15,73 het dichtst in de buurt van Schoutens.

Wüst

Namens Nederland plaatsten Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte zich onlangs bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf voor de 3000 mter. Wüst is titelverdediger in Pyeongchang.

Op de andere lange afstand bij de vrouwen, de 5 kilometer, verschijnen Annouk van der Weijden en Esmee Visser namens de Nederlandse ploeg aan de start.

De Spelen in Zuid-Korea beginnen over ruim een maand, op 9 februari. Het evenement duurt tot en met 25 februari.