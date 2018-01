Verraste Kramer kijkt uit naar 'spannend' debuut op olympische massastart

"Ik was verrast. Natuurlijk wilde ik graag rijden, maar het was ook heel logisch geweest als ze voor een ander hadden gekozen. Ik vind het eigenlijk ook wel weer spannend", zegt Kramer tegen de NOS.

Kramer plaatste zich vorige week op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf al voor de 5 en de 10 kilometer en was al zo goed als zeker van deelname aan de ploegachtervolging.

Zondag hoorde de 31-jarige Fries van Lotto-Jumbo dat hij samen met Koen Verweij de massastart mag rijden. Kramer vermoedt dat Verweij een stem heeft gehad in de keuze voor een ploeggenoot in Pyeongchang.

"Dat denk ik wel. Ik hoop dat Koen en ik een goed team zijn", aldus de schaatser die op de Spelen dus op vier afstanden in actie komt. Kramer is van plan om in Zuid-Korea op de massastart in dienst van Nederlands kampioen Verweij te rijden.

"Het lijkt me niet meer dan logisch dat je een plan hebt en dat probeert uit te voeren. Er is daarbij geen ruimte voor twee plannen, je moet voor één kopman gaan. Dat is Koen."

Onervaren

Bondscoach Kuiper liet zondag al weten dat hij in Kramer en Verweij het ideale duo ziet voor de massastart, hoewel beide rijders relatief onervaren zijn op het onderdeel.

"Maar ze zijn niet onervaren als schaatsers", liet hij toen weten. "We hebben het wel over Kramer. Hij zal niet gebukt gaan onder de stress die de Spelen met zich meebrengen."

Kramer jaagt in Pyeonchang individueel op zijn derde olympische titel op rij op de 5000 meter. Op de 10 kilometer hoopt de rijder van Lotto-Jumbo voor het eerst olympisch goud te pakken.

In 2006 werd hij op de langste afstand, waarop hij vijfvoudig wereldkampioen is, zevende. In 2010 volgde diskwalificatie na een verkeerde baanwissel en vier jaar geleden moest hij in Sochi achter Jorrit Bergsma genoegen nemen met de tweede plaats.

De Spelen in Zuid-Korea beginnen over ruim een maand, op 9 februari. Het evenement duurt tot en met 25 februari.