Kramer en Wüst niet naar Kolomna voor eerste EK afstanden

Ronald Mulder, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen, Marrit Leenstra, Lotte van Beek, Carlijn Achtereekte, Annouk van der Weijden en Esmee Visser zijn de olympiërs die in actie zullen komen in Kolomna.

Bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van vorige week plaatsten in totaal tien schaatsers en tien schaatssters zich voor de Winterspelen van Pyeongchang.

Naast Kramer en Wüst ontbreken ook Bob de Vries, Jorrit Bergsma, Kjeld Nuis, de geblesseerde Kai Verbij, Jan Smeekens, Patrick Roest, Antoinette de Jong, Jorien ter Mors, Irene Schouten en de zieke Anice Das in de selectie voor de EK afstanden.

Het nieuwe toernooi kent van vrijdag tot en met zondag zijn eerste editie. De internationale schaatsunie ISU besloot anderhalf jaar geleden dat het EK allround alleen nog maar in pre- en post-olympische seizoenen wordt georganiseerd, in combinatie met een EK sprint. In de andere seizoenen is er een EK afstanden, waarbij de langste afstanden (10 kilometer voor mannen en 5 kilometer voor vrouwen) niet op het programma staan.

Krol

Kramer gaf tijdens het OKT aan nog te twijfelen over deelname aan de EK afstanden. Uiteindelijk heeft hij samen met zijn coach Jac Orie besloten dat het toernooi niet past in zijn voorbereidingen op de Winterspelen, die van 9 tot en met 25 februari plaatsvinden in Pyeongchang. Ook Wüst opteert voor een voorbereiding zonder EK afstanden.

Door de afmeldingen kunnen enkele 'verliezers' van het OKT wel afreizen naar Kolomna. Zo werd Hein Otterspeer in Thialf vierde op de 500 en de 1000 meter, maar bij de EK komt hij in actie op beide afstanden.

Thomas Krol rijdt in Rusland de 1000 en 1500 meter. De schaatser van Team Plantina werd op het OKT derde op de 1000 meter, maar zijn olympische ticket ging door een aanwijsplaats naar teamgenoot Kai Verbij.

Bij de vrouwen mag Letitia de Jong de 500 en 1000 meter rijden. De sprintster van Team Afterpay werd op het OKT derde op de 500 meter, maar ze viel als elfde schaatsster op de selectievolgorde net buiten de olympische ploeg.

Volledige selectie EK afstanden

Mannen

500 meter: Ronald Mulder, Hein Otterspeer, Michel Mulder

1000 meter: Koen Verweij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

1500 meter: Koen Verweij, Thomas Krol, Marcel Bosker

5000 meter: Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker, Simon Schouten

Massastart: Simon Schouten, Jan Blokhuijsen

Ploegachtervolging: Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker, Simon Schouten

Teamsprint: Ronald Mulder, Hein Otterspeer, Koen Verweij, Michel Mulder