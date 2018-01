Broer en zus Schouten Nederlands kampioen marathon

Bij de mannen hield Simon Schouten in de sprint van een kleine kopgroep zijn ploeggenoot Jorrit Bergsma achter zich. Voor de 27-jarige Noord-Hollander is het zijn eerste nationale titel.

Frank Vreugdenhil kwam na 150 ronden als derde over de finish. De eindsprint werd ontsierd door een valpartij van Sjoerd den Hertog, de leider in het klassement van de KPN Marathon Cup. Hij ging in de laatste bocht onderuit en werd uiteindelijk achtste.

Titelverdediger Bob de Vries kwam op circa dertig ronden van het einde ten val. De 33-jarige Fries, die vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi verrassend Sven Kramer van de zege afhield op de 5000 meter, wist niet meer aan te sluiten bij de kopgroep.

Bergsma

Met nog vijftien ronden voor de boeg had een kopgroep van tien rijders een voorsprong van een ronde op het peloton. Bergsma reed even weg van dit gezelschap, maar werd al snel weer teruggepakt. Na de valpartij van Den Hertog maakte Schouten het karwei overtuigend af in de eindsprint.

"Jorrit doet hier heel goed werk", complimenteerde Schouten zijn ploeggenoot van Royal A-ware bij de NOS. "Het gebeurt niet vaak dat mijn zus en ik allebei winnen. Dit is een mooie dag."

Coach Jillert Anema genoot van het optreden van zijn ploeg. "Het was een mooie wedstrijd. De jongens waren hartstikke goed en rijden hier als een team. Echt fantastisch", glunderde de Fries.

Vrouwen

Bij de vrouwen bleef Irene Schouten Lisa van der Geest en Emma Engbers voor in de sprint van een kopgroep van tien schaatssters. Janneke Ensing, die de afgelopen twee jaar zilver pakte, ging in de slotronde onderuit.

Voor de 25-jarige Schouten betekende het haar derde nationale titel op rij. Ze schaart zich daarmee in een rijtje met Atje Keulen-Deelstra en Gretha Smit.

Carien Kleibeuker had een belangrijke rol in de zege van de Noord-Hollandse. De 39-jarige routinier hield het tempo hoog en lanceerde haar ploeggenote bij het ingaan van de laatste ronde.

Schouten, die in februari bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang meedoet aan de massastart, maakte geen fout in de sprint en bleek net als vorig jaar in Heerenveen de sterkste na 100 ronden.

Na afloop bedankte Schouten Kleibeuker voor al het kopwerk. "Ik had een geweldige knecht met Kleibeuker", zei ze bij de NOS. "Ze reed zo sterk. Ze verdiende het ook om te winnen."