Krol neemt geen genoegen met reserveplek Otterspeer voor Pyeongchang

Verbij ontbrak afgelopen week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf op de 1000 meter door een liesblessure. De selectiecommissie van de KNSB gaf de wereldkampioen sprint zondag echter alsnog een aanwijsplek, waardoor Krol, die derde werd bij het OKT, niet naar Zuid-Korea mag.

Technisch directeur Arie Koops van de KNSB wees Otterspeer zondag aan als mogelijke vervanger van Verbij, mocht hij niet op tijd fit zijn voor de Spelen. Die beslissing schoot in het verkeerde keelgat bij Krol, die deze week op de 1000 meter een snellere tijd neerzette dan Otterspeer.

"Het is echt een onbegrijpelijk besluit", aldus de schaatser van Team Plantina tegen de NOS. "Ik heb me reglementair geplaatst en sta nota bene in de matrix die de bond zelf als uitgangspunt heeft genomen. Ik heb Hein verslagen op de 1000 meter, stond in Stavanger op het podium van de wereldbekerwedstrijd en sta vijfde in het wereldbekerklassement. Het lijkt me duidelijk."

Krol gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij alsnog wordt aangewezen als eerste reserve. "Met iSkate (de organisatie waar Team Plantina onder valt, red.) ben ik aan het uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om het besluit aan te vechten. Dit krijgt nog wel een staartje."

Verbij

Waar bij Krol sprake is van grote teleurstelling, toonde Verbij zich vanzelfsprekend opgelucht dat hij in februari bij de Winterspelen alsnog mee kan doen aan de 1000 meter.

"Dit olympisch kwalificatietoernooi (OKT, red) is anders gelopen dan gedacht. We hadden als team meer willen laten zien, maar daarbuiten ben ik erg dankbaar dat ik de kans krijg om Nederland te vertegenwoordigen op de 500 en 1000 meter", zo schrijft de sprinter zondag in een statement op Instagram.

Dat zijn startbewijs voor de Spelen betekent dat Krol niet naar Zuid-Korea mag, vindt Verbij wrang. "Helaas gaat mijn plek ten koste van een van mijn beste vrienden. We hebben zeven jaar lang kamers gedeeld. Het zal vreemd voelen om daar zonder hem te zijn."

Verbij realiseert zich dat het nu zaak is om zo snel mogelijk te herstellen van zijn liesblessure, zodat hij in februari daadwerkelijk aan de start kan verschijnen op de 1000 meter. "Ik ga me nu snel focussen op herstel. Ik wil op de Spelen laten zien dat dit niet voor niets is geweest."

iSkate

Directeur Rhian Ket van iSkate laat in een statement weten dat de ploeg achter het besluit van de selectiecommissie staat om Verbij en niet Krol naar de Spelen te sturen.

"Wij kunnen ons vinden in het selectiedocument van de KNSB. Het aanwijzen van Verbij ten koste van Krol is in lijn met het eerste selectie-uitgangspunt dat de KNSB heeft verwoord: de kansen op winnen van gouden medailles zo groot mogelijk maken."