'Kramer en Verweij kunnen internationaal veld verrassen op massastart'

"Met dit duo hebben we de meeste kans om de wedstrijd te winnen. Als tweetal hebben ze meer chemie dan elk ander tweetal op de massastart. Met deze jongens denken we het internationale veld te kunnen verrassen", aldus Kuiper zondag op de persconferentie van de selectiecommissie tegen de NOS.

Kramer plaatste zich afgelopen week op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf al voor de 5 en de 10 kilometer en was al zo goed als zeker van deelname aan de ploegachtervolging. Zondag hoorde de 31-jarige Fries van Lotto-Jumbo dat hij samen met Verweij de massastart mag rijden.

Kramer deed op internationaal niveau nog nooit mee aan dat onderdeel en maakt zodoende zijn debuut op de Spelen. Verweij, die dit seizoen Nederlands kampioen werd op de massastart, hoorde in december al dat hij was aangewezen voor het nieuwe olympische onderdeel.

Ervaring

Kuiper realiseert zich terdege dat er met Kramer en Verweij een onervaren duo aan de start verschijnt, maar de coach verwacht wat dat betreft geen problemen.

"Dit is een heel onervaren team op de massastart, maar ze zijn niet onervaren als schaatsers", aldus Kuiper. "We hebben het wel over Kramer. Hij zal niet gebukt gaan onder de stress die de Spelen met zich meebrengen."

Kuiper denkt niet dat het in Zuid-Korea te druk wordt voor het duo. Naast Kramer doet ook Verweij (1000 meter, 1500 meter, ploegachtervolging) in totaal aan vier afstanden mee.

"De olympische wedstrijden zijn verspreid over twee weken, dus er is alle tijd om naar de massastart toe te werken. Met de eerdere aanwijzing van Koen hadden we dit project bovendien al in gang gezet."