Annouk van der Weijden verrast ook zichzelf met olympisch ticket

Na drie van de 12,5 rondes wist ze het al: dit wordt de toprace die ik nodig heb. "Ik voelde dat het goed zat", zegt de 31-jarige Van der Weijden. "Het is heel raar dat je tijdens je rit al weet dat je het vol gaat houden. Ik heb dat nog nooit eerder op deze manier gehad, maar het was een heerlijk gevoel."

De schaatsster van Team Plantina kwam in Thialf uit op een tijd van 6.56,41, waarmee ze ruim vier seconden sneller was dan haar persoonlijk record dat ze vier jaar geleden bij het vorige OKT op 7.00,72 had gezet.

Belangrijker: Van der Weijden was zaterdag de snelste van allemaal. De pas 21-jarige Esmee Visser kwam tot op negentien honderdsten en werd daarmee tweede, hoogstwaarschijnlijk ook goed voor een olympisch ticket. Carien Kleibeuker, die in 2014 olympisch brons veroverde op de 5 kilometer, was de eerste verliezer op de derde plek (6,57,23).

Massastart

En dus stond Van der Weijden, de vrouw die op NK afstanden niet verder kwam dan één keer brons op de 5 kilometer (in het seizoen 2011/2012), op de laatste dag van het OKT opeens toch nog met een zelf verdiend olympisch startbewijs in haar handen.

"Nee, dit had ik zaterdagochtend toen ik opstond niet meer verwacht", glimlachte de Zuid-Hollandse, die zondag hoorde dat ze in Pyeongchang ook mee mag doen aan de massastart. "Ik geloofde meer in een aanwijsplek voor de massastart dan in een olympisch ticket voor de 5 kilometer."

"Maar misschien is dat wel wat ik nodig had: ontspanning in mijn hoofd. Ik voelde deze week dat ik in vorm was, was best tevreden over mijn 3 kilometer (waarop ze vierde werd). Maar toen was ik heel zenuwachtig voor mijn race en nu was ik heel ontspannen. Ha, dat werkt vrij goed."

Van der Weijden mag in Pyeongchang proberen om het op haar tweede Spelen beter te doen dan in 2014 in Sochi, toen ze bij haar olympische debuut vijfde werd op de 3 kilometer. "Het voelt nog heel gek dat ik naar Spelen mag. Idioot, eigenlijk."

Kleibeuker

Even verderop in de catacomben van Thialf moest het resultaat van de 5 kilometer ook nog even doordringen bij Kleibeuker. "Dit is een grote teleurstelling", zei ze over het missen van de Spelen. "Het moet nog even landen."

"Ik begon dit seizoen met het geloof dat ik me op dit OKT bij de beste twee zou kunnen schaatsen op de 5 kilometer, maar de laatste paar weken werd dat vertrouwen een stuk minder. Ik ben er nog wel vol voor gegaan, maar er waren twee meiden beter dan ik, zo simpel en zo hard is het."

Voor Kleibeuker, die in het seizoen 1996/1997 debuteerde op het hoogste Nederlandse niveau, was dit normaal gesproken haar laatste olympische cyclus. De viervoudig nationaal kampioene op de 5 kilometer wordt in maart veertig.

"Ik ga de komende maanden veel marathons rijden, te beginnen maandag bij het NK, en daarna ga ik eens nadenken over mijn toekomst. Je hoopt op een perfect einde, maar dat was dit niet. Ik baal gewoon ontzettend dat ik deze kans niet gegrepen heb."

