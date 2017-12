Verweij vindt dat Blokhuijsen aanwijsplaats moet krijgen voor Spelen

"Het is simpel: Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en ik weten wat we moeten doen op de ploegachtervolging en we hebben deze maand bij de World Cup in Calgary laten zien dat we hard kunnen rijden, dus ik denk dat we daar bij moeten blijven", zei Verweij zaterdag na de 1500 meter, de slotafstand van het OKT.

De selectiecommissie van de langebaan staat voor een lastige puzzel, omdat er maximaal maar tien Nederlandse schaatsers naar de Olympische Winterspelen van Pyeongchang mogen. Bij het OKT hebben elf rijders een ticket verdiend, dus er zal zeker één schaatser uit die groep moeten afvallen.

In de selectievolgorde staat Blokhuijsen door zijn derde plek op de 5 kilometer helemaal onderaan, maar de Noord-Hollander is een van de drie schaatsers (naast Kramer en Verweij) die door de KNSB is voorgeselecteerd voor een mogelijke aanwijsplaats met het oog op de ploegachtervolging.

Kramer, Blokhuijsen en Verweij wonnen in 2014 bij de Spelen van Sochi goud voor Nederland op de team pursuit en met 3.36,11 zetten ze begin december in Calgary de snelste tijd van het seizoen neer. De olympisch kampioenen hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag met z'n drieën de ploegachtervolging willen rijden in Pyeongchang.

"We moeten niet opeens gekke veranderingen gaan doorvoeren", benadrukte Verweij, die zich individueel op de 1000 en 1500 meter en op de massastart geplaatst heeft voor de Spelen, zaterdag in Heerenveen. "Hoe hard Patrick Roest hier vandaag ook gereden heeft op de 1500 meter."

Verbij

Roest, die in een persoonlijk record van 1.44,87 derde werd op de 1500 meter, zou eventueel ook een optie kunnen zijn voor de ploegachtervolging. De ploeggenoot van Kramer staat in de selectievolgorde momenteel één plekje boven Blokhuijsen.

Hij zou daardoor het kind van de rekening kunnen zijn als Blokhuijsen een aanwijsplaats krijgt. Een andere optie is dat Kai Verbij een aanwijsplaats krijgt voor de 1000 meter, die hij als World Cup-leider niet kon rijden door een spierblessure.

In dat scenario zou Thomas Krol plaats moeten maken voor zijn ploeggenoot en zouden Roest en Blokhuijsen naar de Spelen kunnen. "Ik denk dat er een reële kans is dat Patrick en Jan allebei naar Pyeongchang gaan", zei Kramer na zijn vierde plek op de 1500 meter.

"De belangrijkste regel bij de olympische selectieprocedure is dat de kans op goud voor Nederland zo groot mogelijk gemaakt moet worden. En Verbij heeft, als hij fit is, een kans op goud op de 1000 meter."

Persconferentie

Als Roest afvalt, zou Kramer zijn plek op de 1500 meter kunnen overnemen, maar dat hoeft van de Fries niet zo nodig.

"Ik start al op de ploegachtervolging en de 5 en 10 kilometer en was eigenlijk al niet van plan om de 1500 meter te rijden in Pyeongchang. Ik heb liever dat Patrick naar de Spelen gaat dan dat ik op de 1500 meter mag starten."

Krol gaat ervan uit dat hij naar Zuid-Korea mag. "Ik hoor bij de beste tien, dus het zou logisch zijn als ik ga."

De olympische langebaanploeg wordt zondag om 12.00 uur bekendgemaakt op een persconferentie in Heerenveen.