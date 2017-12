Nuis: 'Verweij en ik hebben mooi showtje weggegeven in vol Thialf'

"We hebben een mooi showtje weggegeven in een vol Thialf", zei een glunderende Nuis. "We waren allebei supergebrand op deze rit, natuurlijk was het ook een prestigestrijd. Jammer genoeg mag ik op de Spelen volgens de regels niet tegen een landgenoot rijden."

De rit van zaterdag tegen Verweij smaakte namelijk naar meer voor Nuis. De wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter zette met 1.43,48 de tweede tijd ooit neer in Thialf, mede doordat Verweij (1.43,54) hem de hele tijd op de hielen zat.

"Wat een gekkenhuis, deze tijden", lachte Nuis. "Ik had vleugels, zat er direct goed in. Het was net geen baanrecord, maar dat houd ik dan nog tegoed voor een andere keer."

Succesvol

De sprinter van Lotto-Jumbo kende zo een zeer succesvol OKT. Vrijdag plaatste hij zich op de 1000 meter met een baanrecord voor het eerst in zijn loopbaan voor de Olympische Spelen en ook op de 1500 meter zal hij mogen starten in Pyeongchang.

"Vorig seizoen won ik twee wereldtitels en iedereen verwachtte dat ik het hier weer zou waarmaken", aldus Nuis. "Ik ben superblij met wat ik de laatste dagen heb laten zien."

"Het is makkelijk praten als het goed gaat, maar alles gaat gewoon goed. Alles zit goed in het koppie, ik ben gelukkig, ik ben echt aan het genieten.''

Verweij

Verweij genoot ondanks zijn tweede plek ook van de strijd met Nuis. "Ik houd er wel van om tegen een sterke tegenstander te rijden", zei de Noord-Hollander.

De nummer twee van de 1500 meter bij de vorige Spelen eindigde vrijdag op de 1000 meter ook al als tweede achter Nuis. "Kjeld zegt zelf dat hij de beste ritten uit zijn leven heeft gereden, het is mooi dat hij dat nu doet", zei Verweij met een betekenisvolle glimlach. "Ik heb hier nog niet de beste ritten van mijn leven gereden."

"Voor mij is het goed dat ik twee keer tweede ben geworden, laten we het daar op houden. De wereldkampioen wint hier de 1000 en de 1500 meter, dat is toch goed?"