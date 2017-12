Nuis en Verweij ook op 1500 meter naar Olympische Spelen

Nuis klokte in zijn rit tegen Verweij een tijd van 1.43,48 en was daarmee maar nipt trager dan het baanrecord van de Rus Denis Yuskov (1.43,36). Verweij kwam in de laatste meters net niet aan Nuis voorbij: 1.43,54.

Patrick Roest eindigde knap als derde in een tijd van 1.44,87. Hij moet afwachten of dat voldoende is voor een plek op de Spelen, aangezien de derde plek op de 1500 meter laag staat op de selectievolgorde.

Sven Kramer eindigde als vierde, op slechts 0,02 seconden van zijn jonge teamgenoot Roest. Mocht de keuze van de KNSB niet op Roest vallen, dan kan de stayer van Lotto-Jumbo mogelijk op die afstand uitkomen. Kramer zei na zijn race echter dat hij niet van plan is om de 1500 meter te rijden in februari.

1000 meter

Nuis en Verweij plaatsten zich vrijdag op de 1000 meter ook al voor Pyeongchang. Ook toen was Nuis de snelste. Het is de eerste keer dat de Zuid-Hollander (28) zich plaatst voor de Spelen.

De 27-jarige Verweij komt in Zuid-Korea ook uit de op massastart en lijkt zich ook op te mogen maken voor een plek in de achtervolgingsploeg.

Jan Smeekens lijkt te profiteren van de zege van Nuis en de tweede plek van Verweij. Hij staat met zijn derde plek op de 500 meter hoger in de selectievolgorde dan Roest.

Er mogen maximaal tien Nederlanders, zowel bij de mannen als vrouwen, deelnemen aan de Spelen in Pyeongchang. Alleen Jan Blokhuijsen staat, als nummer drie van de 5000 meter, nog onder Roest.

Blokhuijsen was voor het OKT al aangemerkt als een van de drie schaatsers die aangewezen kan worden voor de ploegachtervolging. De selectiecommissie langebaan komt zondagmiddag om 12.00 uur met de definitieve olympische selectie.