Van der Weijden plaatst zich verrassend voor Spelen op 5 kilometer

De 31-jarige Van der Weijden, die in 2014 in Sochi bij haar olympische debuut vijfde werd op de 3000 meter, reed zaterdag in de openingsrit van de 5 kilometer naar een zeer snelle tijd van 6.56,51.

Daarmee was de rijdster van Team Plantina ruim vier seconden sneller dan haar persoonlijk record (7.00,72), dat ze vier jaar geleden neerzette bij het vorige OKT. Bovendien was haar tijd de vijfde ooit in Thialf op de 5000 meter. Carlijn Achtereekte (6.54,49) is de enige Nederlandse die in Heerenveen ooit sneller was op de langste afstand.

Visser kwam in de slotrit heel dicht bij de tijd van Van der Weijden, maar de jonge schaatsster kwam negentien honderdsten tekort: 6.56,60.

De eerste plaats op de 5 kilometer staat op de negende plek van de selectievolgorde, die bepaalt welke maximaal tien Nederlandse schaatssters naar de Winterspelen mogen. Omdat Ireen Wüst en Marrit Leenstra zich op meerdere afstanden geplaatst hebben, is het zeker dat Van der Weijden naar Pyeongchang mag.

De tweede plaats op de 5 kilometer staat op de elfde plek van de selectievolgorde. Visser is daardoor niet helemaal zeker, maar de kans is groot dat ze in actie mag komen op de Spelen.

Kleibeuker

Carien Kleibeuker (39), die bij de vorige Spelen in 2014 als derde eindigde op de 5 kilometer, reed zaterdag met 6.57,23 de derde tijd op het OKT en ontbreekt daardoor in Pyeongchang op de langste afstand. Ook Achtereekte (6.58,29) en Antoinette de Jong (6.58,41) visten achter het net.

Bij de NK afstanden van eind oktober pakte De Jong de titel op de 5 kilometer voor Kleibeuker en Achtereekte. De Jong plaatste zich eerder deze week op de 3000 meter wel voor Pyeongchang en zal normaal gesproken ook uitkomen op de olympische ploegachtervolging. Achtereekte mag op de 3 kilometer ook naar de Spelen.

Ireen Wüst meldde zich vrijdag af voor de 5 kilometer, omdat die afstand op de Spelen voor haar te dicht op de eerste ronde van de ploegachtervolging zit. De 31-jarige Brabantse veroverde in 2014 bij de Spelen van Sochi nog zilver op de langste afstand.

Massastart

Van der Weijden zou door haar goede prestatie op de 5 kilometer ook zomaar een ticket voor de olympische massastart kunnen hebben verdiend.

Naast Irene Schouten, die voor het OKT al was aangewezen als kopvrouw van het nieuwe onderdeel, is Van der Weijden nu de vrouw met de meeste internationale ervaring op de massastart bij de schaatssters die zich geplaatst hebben voor de Spelen. De tweede startplek op de massastart is een aanwijsplaats en staat niet in de selectievolgorde.

De goede prestaties van Van der Weijden en Visser zijn slecht nieuws voor Anice Das en vooral Letitia de Jong. De Jong, de nummer drie van de 500 meter, weet nu dat ze in zo goed als zeker niet naar de Spelen mag.