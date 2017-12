Nuis rekent door 'beste race ooit' af met verleden op OKT

Hij hoorde alles tijdens zijn race. De aanmoedigingen voor de start, de speaker die zijn tussentijden omriep (16,4 na 200 meter, 24,8 over de volgende 400 meter) en een vol Thialf dat "helemaal uit zijn dak" ging toen hij op een dik baanrecord afstevende.

"Ik zat volledig in een flow", zei Nuis over zijn 1000 meter op het OKT. "Dit was een vlekkeloze rit, het ging bijna vanzelf. Ja, ik denk dat dit mijn beste race ooit was."

In het verleden had de regerend wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter zich misschien laten afleiden door het publiek, de spanning of door Koen Verweij die in de rit voor hem met 1.08,36 een zeer scherp richtpunt neerzette.

"Vroeger had ik na zo'n tijd als die van Verweij gedacht: ik moet harder dan hij", aldus Nuis. "Maar nu dacht ik alleen maar dat ik mijn taken moest uitvoeren en dat ik dán wel harder zou schaatsen dan Koen. Dit was ook qua focus een heel strakke rit."

Debuut

Nuis weet daardoor nu zeker dat hij in februari in Pyeongchang op 28-jarige leeftijd zijn olympische debuut mag maken, nadat het misging bij de vorige twee OKT's.

Acht jaar geleden was hij als 20-jarig talent dicht bij plaatsing voor Vancouver, maar zijn derde plek op de 1000 meter was niet genoeg omdat hij geen beschermde status had. Vier jaar later was Nuis een wereldtopper, maar werd hij vlak voor het OKT ziek en kwam hij in Thialf niet verder dan een zesde (1000 meter) en vierde plaats (1500 meter), niet genoeg voor een ticket naar Sochi.

"Daardoor kwam er wat geheimzinnigs te liggen over mijn relatie met kwalificatietoernooien", stelde Nuis. "De media zeiden dat ik het niet op het juiste moment kon. Vorig seizoen heb ik bij de WK afstanden al het tegendeel bewezen en ook nu heb ik weer afgerekend met mijn verleden."

De sprinter van Lotto-Jumbo probeerde deze week niet te veel na te denken over hoe plaatsing voor de Spelen zou voelen. "Ik zag via social media allemaal foto's van buitenlandse schaatsers die zich al geplaatst hebben voor de Spelen en ik dacht: fuck, ik moet het OKT nog rijden. Nu ik ook gekwalificeerd ben voelt het heel gek, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maar ik ben er megablij mee."

1500 meter

Toch zat een feestje er vrijdagavond nog niet in, omdat Nuis zaterdag op de slotdag van het OKT ook op de 1500 meter nog een olympisch ticket wil veiligstellen.

"Heel snel na mijn 1000 meter dacht ik alweer aan wat ik moest doen richting de 1500 meter. Uitfietsen, vroeg naar bed", zei de Zuid-Hollander.

"Zo ging het in februari ook bij de WK afstanden na mijn wereldtitel op de 1000 meter. Natuurlijk vierden we met de ploeg feest in de bus terug naar het hotel, maar de volgende dag moest ik al de 1500 meter schaatsen. Dus toen ging er net als nu absoluut geen champagne open. Een kort nachtje en weer gaan, zo was het in februari en zo zal het zaterdag zijn."

Nuis rijdt in de achtste van tien ritten op de 1500 meter tegen Verweij. De laatste dag van het OKT begint om 16.00 uur met de 5 kilometer voor vrouwen. Een uur later start de 1500 meter.