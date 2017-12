Krol zou het begrijpen als Verbij zijn ticket op 1000 meter krijgt

"Natuurlijk zou ik het niet leuk vinden als Kai aangewezen zou worden voor de 1000 meter, maar ik zou er wel begrip voor kunnen hebben", aldus Krol. "Kai heeft het hele jaar laten zien dat hij de beste van Nederland is. En hij is het hele seizoen al net wat sneller geweest dan ik op de 1000 meter, daar moet ik eerlijk in zijn."

Verbij kon zelf vrijdag niet meedoen aan de 1000 meter in Heerenveen, omdat hij woensdag tijdens de 500 meter op het OKT een spierblessure opliep.

De wereldkampioen sprint geldt als leider in het World Cup-klassement en de nummer drie van de WK afstanden van vorig seizoen als een kanshebber voor olympisch goud op de kilometer en dus zou de selectiecommissie van schaatsbond KNSB kunnen besluiten om een van zijn drie aanwijsplaatsen te gebruiken voor Verbij. Door zijn tweede plek op de 500 meter is hij al zo goed als zeker van een olympisch ticket op die afstand.

Krol besefte direct na de 1000 meter in Thialf in welke aparte situatie hij terecht was gekomen. "Ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet."

"De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Kai vandaag waarschijnlijk boven mij was geëindigd op de 1000 meter als hij fit was geweest. Dan had ik überhaupt geen kans gemaakt op plaatsing op deze afstand. Ik kan nu van alles gaan roepen, maar het is niet aan mij of Kai aangewezen wordt."

Scenario

Kamergenoten Krol en Verbij hadden het scenario dat zich vrijdag voltrok voor de race al even besproken. "Ja, deze is langsgekomen", glimlachte Krol. "Ik vind het supertof dat Kai in het hotel is gebleven om mij te steunen, want hij had ook na de 500 meter naar huis kunnen gaan. Dat waardeer ik enorm."

"Dat Kai naast een ploeggenoot ook een goede vriend van me is, maakt deze hele situatie wat makkelijker. We gunnen elkaar het allerbeste. Misschien kunnen we de discussie over een mogelijke aanwijsplaats voeren binnen de ploeg, maar dat is voor later."

Krol krijgt namelijk eerst zaterdag de kans om zich op zijn favoriete afstand - de 1500 meter - te plaatsen voor de Spelen. Als hij eerste of tweede wordt op de schaatsmijl, weet hij zeker dat hij naar Pyeongchang mag. Bij een derde plek zal de discussie hetzelfde blijven als nu. De selectiecommissie maakt op 31 december om 12.00 uur de olympische langebaanselectie officieel bekend.

"Om alle discussies voor te zijn, kan ik maar beter zorgen dat ik bij de beste twee zit op de 1500 meter", aldus Krol. "Ik denk ook zeker dat het mogelijk is, ik schaats hartstikke goed."

Van Velde

Gerard van Velde, de coach van Krol en Verbij, wilde vrijdag nog niet te veel speculeren over alle mogelijke scenario's. "Na de 1500 meter maken we de balans wel op. Thomas moet zich eerst concentreren op goed rijden op die afstand."

De oud-schaatser vindt het knap hoe Verbij gereageerd heeft op zijn tegenslag van eerder deze week. "Niet iedereen was in het hotel gebleven. Het is mooi dat hij op deze manier kon reageren na een teleurstelling. Het zegt ook wat over hoe we met elkaar samenwerken in de ploeg. De jongens gunnen elkaar wat."

De 1500 meter voor mannen begint zaterdag om 17.11 uur. De slotdag van het OKT start om 16.00 uur met de 5000 meter voor vrouwen.