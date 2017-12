Wüst meldt zich met drie tickets op zak af voor 5000 meter op OKT

Wüst verzekerde zich vrijdag op de 1500 meter van haar derde ticket voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar februari in Pyeongchang. Eerder deze week kwalificeerde ze zich ook op de 1000 meter en de 3000 meter.

De 31-jarige Brabantse zal in Zuid-Korea bovendien in actie komen op de ploegachtervolging.

"Het is een kwestie van keuzes maken", meldt Rutger Tijssen, de coach van Wüst, aan NUsport. "Op de Spelen zit er maar een dag tussen de 5000 meter en de ploegachtervolging en we willen fris aan de ploegachtervolging beginnen."

Wüst rijdt de 5 kilometer de laatste seizoenen eigenlijk alleen op allroundtoernooien. Bij de Spelen van 2014 in Sochi startte ze wel op de langste afstand en pakte ze zilver achter de Tsjechische Martina Sablikova.

Kleibeuker

Er zijn zaterdag op de laatste dag van het OKT twee tickets te verdienen op de 5000 meter, die om 16.00 uur begint.

Antoinette de Jong, ploeggenote van Wüst, neemt het in de slotrit op tegen talent Esmee Visser. Carien Kleibeuker, die in Sochi brons veroverde op de 5000 meter, rijdt in de vijfde en voorlaatste rit tegen Carlijn Achtereekte.

Het toernooi wordt vanaf 17.00 uur afgesloten met de 1500 meter voor mannen. Op die afstand strijden Kjeld Nuis en Koen Verweij in de achtste van tien ritten tegen elkaar. Jan Blokhuijsen en Sven Kramer zitten in het voorlaatste paar, terwijl Thomas Krol in de slotrit schaatst tegen Lucas van Alphen.