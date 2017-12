Emotionele Ter Mors heeft 'honderd vragen' na mislukte 1500 meter

"Ik heb geen idee hoe dit komt", zei een emotionele Ter Mors vlak na haar race in de catacomben van Thialf. "Na mijn rit gingen er honderd vragen door me heen over waarom het niet ging."

De 28-jarige schaatsster had zich bij de eerste drie moeten scharen, maar ze kwam 0,75 seconde tekort op de derde tijd van Marrit Leenstra. "Dit zag ik niet aankomen. Al in de eerste ronde voelde helemaal ik geen power in mijn benen. Dat is normaal in de laatste vierhonderd meter, niet in de eerste vierhonderd."

"Ik was vol vertrouwen, had er zin, mentaal was ik goed. Ik weet dat dit mijn afstand is, dat ik dit goed kan. Ik had zeker niet gedacht dat ik zo in de rondte zou rijden toen ik aan de start stond. We zullen nog nader onderzoeken hoe dit kan."

Shorttrack

Ter Mors mag wel naar Pyeongchang, want ze plaatste zich eerder deze week op de 1000 meter voor de Spelen. Ook heeft ze nog een startplaats op de 1500 meter shorttrack en zit ze in die sport in de Nederlandse aflossingsploeg.

De 1500 meter langebaan, de afstand waarop ze in Sochi glorieus olympisch kampioen werd, was echter haar belangrijkste doel op het OKT.

"Ik moet nu de focus leggen op de 1000 meter. Ik ben natuurlijk wel geplaatst, dus ik zal de knop om moeten zetten. Ik heb nog een heel mooi programma in Pyeongchang met genoeg onderdelen waar ik wel aan de start mag verschijnen. Dit is heel jammer, maar ik kan het niet meer veranderen."

Ter Mors had kort na haar race niet de neiging om alles kort en klein te slaan. "Ik baal meer van de onwetendheid over mijn lichaam", doelde ze op de blessures waar ze ook dit seizoen weer mee kampt. "Ik heb al zo vaak vragen over mijn lichaam gehad en dat ben ik wel een keer zat."