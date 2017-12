Nuis debuteert dankzij baanrecord op 1000 meter op Olympische Spelen

Nuis reed in Heerenveen met 1.07,64 de oude toptijd van Pavel Kulizhnikov uit de boeken. De Rus kwam eerder dit jaar tot 1.07,97.

Koen Verweij eindigde achter Nuis als tweede (1.08,36) en mag daardoor eveneens naar de Spelen. Hij was al zeker van deelname op de massastart en start dus op minimaal twee onderdelen.

Thomas Krol moet plaatsnemen in de wachtkamer. Hij kwam in 1.08,52 net achter Verweij over de streep en eindigde als derde. Omdat de derde plek op de 1000 meter pas op plek dertien in de selectievolgorde staat, is hij verre van zeker van deelname aan de Spelen.

Eerste keer

Voor Nuis is het de eerste keer dat hij naar de Olympische Spelen mag. Vier jaar geleden wist hij zich op het kwalificatietoernooi niet bij de besten te scharen.

Hein Otterspeer, Dai Dai Ntab en Michel Mulder grepen ook op de 1000 meter mis. Zij wisten zich om verschillende redenen al niet voor de 500 meter te plaatsen en eindigden ook op de dubbele sprintafstand niet bij de beste twee.

Otterspeer kwam nog het dichtst in de buurt met een vierde plaats in 1.08,73. Ntab kon na zijn diskwalificatie op de 500 meter sportief geen revanche nemen. Hij eindigde nu als zevende.

Kai Verbij mag nog hopen op een aanwijsplek. De nummer twee van de 500 meter en wereldbekerleider op de 1000 meter meldde zich geblesseerd af voor de 1000 meter. Op 31 december wordt de olympische schaatsselectie bekendgemaakt.