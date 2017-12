Regerend kampioene Ter Mors niet naar Winterspelen op 1500 meter

Ter Mors ging in de slotrit in Thialf stuk in de laatste ronde en kwam niet verder dan de vijfde tijd: 1.56,91. De 28-jarige Enschedese zal daardoor op de langebaan individueel alleen in actie komen op de 1000 meter. Donderdag viel ze ook buiten de boot op de 500 meter met een negende plek.

Op de 1500 meter was Wüst de snelste in 1.54,78. De olympisch kampioene van 2010, die zich ook op de 1000 en de 3000 meter al verzekerd heeft van een olympisch ticket, bleef ruim een seconde boven haar eigen baanrecord, dat ze precies vier jaar geleden bij het vorige olympische kwalificatietoernooi neerzette op 1.53,31.

Achter Wüst reed Van Beek verrassend naar de tweede plek in 1.55,51. De 26-jarige Zwolse won in 2014 olympisch brons op de 1500 meter, maar kende daarna zeer veel blessureleed. Pas dit seizoen doet ze weer mee met de schaatstop.

Leenstra was na haar race niet tevreden met haar tijd van 1.56,16, maar ze zag tot haar opluchting dat Ter Mors en Antoinette de Jong (vierde in 1.56,32) haar niet meer van de derde plek stootten. Leenstra is nu zeker van drie olympische tickets: op de 500, 1000 en 1500 meter.





Selectievolgorde

De top drie van de 1500 meter staat respectievelijk op de derde, vijfde en zesde plaats van de selectievolgorde, die bepaalt welke maximaal tien Nederlandse schaatssters naar de Winterspelen mogen. Wüst, Van Beek en Leenstra zijn daardoor zeker van een startplek op de 1500 meter in Pyeongchang.

De goede prestatie van Van Beek is slecht nieuws voor Anice Das, die donderdag de snelste was op de 500 meter. Zij moet hopen dat zoveel mogelijk schaatssters zich op verschillende afstanden plaatsen om naar de Spelen te mogen.

In 2014 was het olympische podium op de 1500 meter volledig Nederlands, met Ter Mors, Wüst en Van Beek op de plekken één, twee en drie. Leenstra eindigde bovendien als vierde in Sochi, waar er nog vier Nederlandse startplaatsen waren op de schaatsmijl.