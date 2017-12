Bergsma overleeft 'lastigste dag uit schaatscarrière' in Thialf

De periode van grote onzekerheid had één klein voordeel: het aantal opgeloste sudoku's in Bergsma's puzzelboekje nam flink toe.

Als de 31-jarige schaatser weer eens midden in de nacht klaarwakker was - en dat gebeurde in aanloop naar het OKT regelmatig - stapte hij uit bed om wat te lezen, of om een sudoku te maken. "Ik pakte alles aan om maar van de negatieve gedachtes af te komen", aldus Bergsma.

De afgelopen weken waren - in de woorden van de rijder van Team Clafis - "behoorlijk pittig". De slechte resultaten in het voorseizoen, met als dieptepunten zijn slechte beurt op de ploegachtervolging bij de World Cup in Heerenveen en zijn laatste plaats op de 5 kilometer in Calgary, zorgden voor paniek in het hoofd van Bergsma.

"Omdat het zo slecht liep, dacht ik soms: gaat het wel lukken om me te plaatsen voor de Spelen? Als ik 's nachts in bed lag, spookte er van alles door mijn hoofd, ook de doemscenario's. Na de NK afstanden lukte er niks meer, het was tegenslag na tegenslag. Dan is het lastig om de kop omhoog te houden."

Laatste kans

Dinsdag moest Bergsma een nieuwe tegenslag slikken, toen hij zich door een vierde plaats niet kwalificeerde voor de Spelen op de 5 kilometer, de afstand waarop hij bij de laatste vier WK's zilver pakte. De 10 kilometer van donderdag was daardoor opeens zijn laatste kans om Pyeongchang te halen.

"Ik heb getwijfeld, absoluut", gaf de pupil van Jillert Anema toe. "Fysiek ben ik in orde, in trainingen merk ik ook dat het erin zit. Maar het ging dit seizoen al zo vaak mis, dus ik maakte me wel zorgen dat ik niet eens naar de Spelen zou mogen."

Bergsma besloot daarom om zich op de meest vertrouwde plek voor te bereiden op de 10 kilometer. "Ik ben woensdagavond na het diner vertrokken uit het teamhotel en naar huis gegaan, zodat ik in mijn eigen bed kon slapen. Dat is een goede keuze geweest, want ik heb eigenlijk voor de eerste keer deze week goed geslapen."

Versnellen

Donderdag, aan het begin van de avond, bleek die keuze ook op het ijs effect te sorteren. Bergsma zat in de slotrit van de 10 kilometer lang boven het schema van zijn ploeggenoot Bob de Vries, die op dat moment de tweede plaats en het tweede olympische ticket achter Sven Kramer in handen had.

In het laatste kwart van zijn race wist de olympisch kampioen echter nog te versnellen, waardoor hij uiteindelijk ruim twee seconden sneller was dan De Vries en met olympische kwalificatie op zak zijn vader en ook hoofdsponsor Bert Jonker kon omhelzen na de finish.

"Ik ben heel blij dat deze dag erop zit, dat ik eindelijk alles kan loslaten", zei een zichtbaar opgeluchte Bergsma. "Dit was de lastigste dag uit mijn schaatscarrière, maar ik ben toch de olympisch kampioen op deze afstand, dat heb ik mezelf steeds voorgehouden. Ik ben ontzettend blij dat ik het gehaald heb."

"Ik ga nu eerst hiervan genieten en vervolgens een paar marathons rijden. Even de druk van de ketel, lekker trainen en verder bouwen richting de Spelen. In Pyeongchang kan er van alles gebeuren, het gaat een mooie strijd worden met Kramer en Ted-Jan Bloemen."