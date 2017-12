Ter Mors: 'Mislopen olympisch ticket 500 meter geeft me rust'

"Ik ben niet echt teleurgesteld", aldus Ter Mors. "Het zat al in mijn achterhoofd dat ik de 500 meter niet zou gaan rijden op de Spelen, omdat ik op die afstand toch geen medaillekansen heb. Nu is die keuze voor mij gemaakt."

De 28-jarige Enschedese had zich in het meest extreme geval op zes onderdelen kunnen plaatsen voor de Winterspelen van Pyeongchang. Ze is al zeker van een startplaats op de aflossing en de 1500 meter bij het shorttrack en dinsdag verzekerde ze zich op het OKT van een ticket op de 1000 meter langebaan.

Vrijdag staat Ter Mors in Heerenveen bovendien nog aan de start van de 1500 meter, de afstand waarop ze in 2014 in Sochi olympisch kampioen werd, en ze is ook nog op een optie voor de ploegachtervolging.

"Het geeft me eigenlijk wel wat rust dat ik me niet geplaatst heb op de 500 meter. Ik kan nu verder bouwen richting de Spelen."

Starten

Een verklaring voor haar matige 500 meter was niet moeilijk te vinden. Ter Mors heeft nog veel moeite met starten sinds ze eerder dit seizoen door haar rug ging en op de kortste afstand had dat meer gevolgen dan op de 1000 meter.

"Het liep niet, ik kwam niet in mijn ritme", zei de schaatsster van Team Afterpay. "Ik heb te weinig op mijn start kunnen oefenen en heb niet voldoende wedstrijdritme op de 500 meter."

Ter Mors weet nu al dat haar rugproblemen dit seizoen niet meer over zullen gaan, maar volgens haar langebaancoach Dennis van der Gun hoeft dat haar in februari niet te belemmeren in Pyeongchang.

"Het is niet zorgelijk dat het starten nu niet goed ging bij Jorien", aldus Van der Gun. "Het starten is wel heel wisselvallig, in trainingen gaat het soms fantastisch en soms niet goed. Op de 500 meter is de start natuurlijk essentieel, maar die afstand was voor haar toch niet het allerbelangrijkst."

Ter Mors rijdt vrijdag in de slotrit van de 1500 meter tegen Antoinette de Jong. Het programma van de vierde dag van het OKT begint om 18.20 uur met die afstand. Daarna volgt vanaf 19.15 uur nog de 1000 meter voor mannen.