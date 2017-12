Kramer tevreden over 'goede revanche' in Heerenveen

"Naar aanleiding van vandaag kan ik zeggen dat ik sta waar ik wil staan en dat ik op de goede weg ben", aldus Kramer. "48 uur geleden had ik dat gevoel ook, maar kwam het er niet uit op de 5 kilometer."

De kopman van Lotto-Jumbo kwam donderdag in Heerenveen op de 10 kilometer na een zeer vlakke race tot een tijd van 12.54,04. Daarmee was hij ruim sneller dan de nummer twee Jorrit Bergsma (12.58,78). Op de 5 kilometer van dinsdag moest hij nog voorrang verlenen aan Bob de Vries.

"Deze keer was ik wel scherp", glimlachte Kramer, die op de 10 kilometer in tegenstelling tot twee dagen eerder niet in het nieuwe olympische schaatspak reed. "Dit was een goede revanche. Ieder mens heeft twijfels, ik ook. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. En dat heb ik goed gedaan in de afgelopen 48 uur."

Comfortabel

De drievoudig olympisch kampioen voelde zich op de langste afstand comfortabel genoeg om "een beetje op safe" te rijden. Waar hij normaal vaak nog een versnelling inzet in het laatste deel van de 10 kilometer, liet hij dat donderdag achterwege.

"Ik had het gevoel dat die versnelling er wel inzat vandaag, maar ik wilde het risico niet nemen. Want als je versnelt naar rondetijden van 30,4 of 30,5, kan je zomaar nog eindigen met rondes van 31,5."

"Als je voor goud rijdt, is dat misschien nodig. Maar nu was het belangrijkste om me te plaatsen voor de Spelen, het was er niet de wedstrijd naar om nog te versnellen. Ik wist dat mijn tijd voldoende zou zijn voor plaatsing. Maar ik ben nu blijer met de manier waarop ik heb gereden dan met mijn olympische ticket."

Bergsma

Kramer toonde zich niet verbaasd dat Bergsma zich als nummer twee plaatste voor de Spelen van Pyeongchang. De regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer kende zeer moeilijke weken in aanloop naar het OKT en op de 5 kilometer viel hij buiten de boot door een vierde plaats.

"Ik noem dit geen wederopstanding van Bergsma", stelde Kramer desgevraagd. "Je kunt er lang en breed over praten, maar als olympisch kampioen was hij het aan zijn stand verplicht om zich te plaatsen voor de Spelen. Als je naar de laatste paar jaar kijkt, verwacht je dat Bergsma erbij zit."

Kramer weet nu wel dat wie zijn grootste concurrenten zullen zijn op 15 februari, als hij in Pyeongchang op de olympische 10 kilometer de enige prijs wil winnen die hij nog niet op zijn lange erelijst heeft staan: Bergsma en de Canadees Ted-Jan Bloemen. "Dat wordt wel een wedstrijdje, ja", zei Kramer met een glimlach.

De Fries komt nog één keer in actie dit OKT. Op de 1500 meter van zaterdag hoopt hij zijn derde individuele ticket te veroveren. "Daarna maak ik de balans op over hoe ik me voel en wat verstandig is in voorbereiding op de Spelen. Want het is makkelijker om nu nog iets kapot te maken dan iets te fixen in de komende vijf weken."