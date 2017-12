Bergsma opgelucht en 'ontzettend blij' met plaatsing voor Spelen

"De laatste vijf, zes keer dat ik in actie kwam was het niet zo best", doelde de rijder van Team Clafis bij de NOS op zijn tot dusver slechte seizoen.

"Ik win hier dan wel niet, maar ik rij me er wel mooi tussen. Alles wat ik de laatste tijd in mijn handen had, brak. De 10 kilometer ligt me beter."

De 10.000 meter betekende voor Bergsma (31) zijn laatste kans op individuele plaatsing voor de Spelen. Dinsdag greep hij op de 5 kilometer naast een olympisch ticket door als vierde te eindigen.

"Het was heel lastig om het vertrouwen erin te houden als je tegenslag op tegenslag te verwerken krijgt. De afgelopen jaren was het vaak een duel tussen mij en Kramer, dus iedereen verwacht iets van me. Het was heel pittig."

Positief

Bergsma reed in Thialf in de slotrit tegen ploeggenoot Erik Jan Kooiman en richtte zich op de tijd van zijn andere Team Clafis-collega Bob de Vries, tot op de moment achter Kramer de tweede tijd in handen had.

"Bob ging voortvarend van start en met Kooiman weet je nooit wat hij in huis heeft, dus het was allemaal nog lang niet zeker. Ik ben heel, heel blij", aldus Bergsma.

Op de 5000 meter gingen de olympische tickets eerder deze week naar De Vries, die de afstand verrassend won, en Kramer. Blokhuijsen werd derde en moet daardoor nog afwachten of hij naar Pyeongchang mag.

Het OKT gaat vrijdag verder met de 1500 meter voor vrouwen en de 1000 meter voor mannen, de afstand waarop Kai Verbij zich eerder donderdag geblesseerd afmeldde. Zaterdag staan nog de 5 kilometer voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen op het programma.