Kramer en Bergsma pakken olympisch ticket op 10 kilometer

Kramer, die in de voorlaatste rit in actie kwam, reed een sterke race en was de snelste in 12.54,04. Olympisch kampioen Bergsma, die tot dusver een slecht seizoen kende, klokte in de slotrit 12.58,78.

Het duo liet Bob de Vries (13.01,12), Erik Jan Kooiman (13.01,53), Jouke Hoogeveen (13.03,56), Jan Blokhuijsen (13.08,43), Simon Schouten (13.10,43), Marwin Talsma, Douwe de Vries (allebei 13.12,78), Jos de Vos (13.16,49), Marcel Bosker (13.17,10) en de gediskwalificeerde Mats Stoltenborg achter zich.

De 31-jarige Kramer gaat in Pyeongchang op jacht naar zijn eerste olympische titel op de 10 kilometer. In 2006 werd hij zevende, in 2010 werd hij gediskwalificeerd wegens een foute wissel en vier jaar geleden moest hij het goud aan Bergsma laten.

De 10.000 meter betekende voor olympisch kampioen Bergsma zijn laatste kans op individuele plaatsing voor de Spelen. Dinsdag greep hij op de 5 kilometer naast een olympisch ticket door als vierde te eindigen.

Laatste

Bergsma (31) stelde begin deze maand niet voor de eerste keer teleur toen hij bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary zestiende en laatste werd op de 5 kilometer. In Heerenveen werd hij al zevende op die afstand.

Op die 5000 meter gingen de olympische tickets eerder deze week naar Bob de Vries, die de afstand verrassend won, en Kramer. Blokhuijsen werd derde en moet daardoor nog afwachten of hij naar Pyeongchang mag.

Het OKT gaat vrijdag verder met de 1500 meter voor vrouwen en de 1000 meter voor mannen, de afstand waarop Kai Verbij zich eerder donderdag geblesseerd afmeldde. Zaterdag staan nog de 5 kilometer voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen op het programma.