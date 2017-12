Surprise Anice Das sprakeloos na 'waanzinnige' zege in Thialf

Halverwege het gesprek met een dozijn journalisten in de perszaal van Thialf pauzeert Das even. "Ik ben eigenlijk sprakeloos, weet niet wat er gebeurd is", zegt ze.

"Ha, dit is zeker een heel matig interview. Er gaat zoveel door mijn hoofd, het is waanzin. Ik ben dit totaal niet gewend, had ook het idee dat ik net aan het raaskallen was voor de camera's."

Een uurtje eerder snelde de sprintster van Team Afterpay in Heerenveen naar een tijd van 38,42, waarmee ze het hele veld voorbleef op het OKT. Marrit Leenstra (tweede in 38,52) noch Letitia de Jong (derde in 38,58) kwam aan haar tijd, terwijl favoriete Jorien ter Mors slechts negende werd in 38,91.

"Ik moest nog vijf ritten wachten na mijn eigen race en dat duurde zó lang", aldus Das. "Ik durfde niet te kijken, ging mijn schaatsen maar wat afdrogen. Maar eindelijk heb ik een keer gewonnen, ik kan het niet geloven."

Felicitaties

Na de slotrit werd Das bedolven onder de felicitaties. "Ik doe al best wel lang mee - zondag word ik 32, dit is een mooi verjaardagscadeautje - en ik heb er altijd hard voor gevochten om stappen te blijven maken."

"Soms zat het mee, soms zat het ook flink tegen. Des te mooier dat het er op dit moment uitkomt, op mijn laatste kans voor de Spelen. Want ik verwacht niet dat ik over vier jaar nog schaats."

Vrijwel direct zocht Das, die geboren is in India, haar tweelingzus Savida op. "Dat was eerst flink gillen, daarna huilen. Zij was ook ongelooflijk blij. Het is fantastisch dat we dit samen mee kunnen maken."

Podium

Twee keer eerder stond Das, die eind 2005 op de NK afstanden debuteerde op het hoogste nationale niveau, op het podium bij een grote Nederlandse wedstrijd. Vorig seizoen eindigde de Friezin als tweede op het NK sprint en als derde op de 500 meter bij de NK afstanden. Veel vaker was een plek in de subtop haar deel.

"Maar ik heb nooit aan stoppen gedacht", stelt Das. "Omdat ik voelde dat er fysiek en technisch nog veel te verbeteren viel. En zo lang ik dat gevoel heb, vind ik schaatsen nog hartstikke leuk."

Door haar zege van donderdag lonkt een olympisch debuut volgend jaar februari. Omdat de 500 meter helemaal onderaan de selectievolgorde staat, is Das nog niet zeker van een ticket naar Pyeongchang, maar ze staat er goed voor.

"Jeetje, ik kan me daar helemaal geen voorstelling maken hoe dat is, de Spelen", aldus Das. "Ik ken het alleen van de televisie. Ik vind niet dat ik een mislukkeling zou zijn geweest als ik nooit de Spelen had gehaald, maar plaatsing voor Pyeongchang zou wel de kroon op mijn carrière zijn."

De mogelijke kwalificatie betekent wel dat Das haar plannen voor donderdagavond wat moet aanpassen. "Ik heb al zo lang gezond gegeten, dat ik voor het OKT voor de grap zei: 'De frituurpan gaat op 28 december 's avonds aan.' Ha, dat moet ik nog maar even uitstellen tot na de Spelen."