Das wint verrassend 500 meter op OKT, Ter Mors negende

Favoriete Jorien ter Mors kwam in Thialf niet verder dan de negende tijd in 38,91. Das was het rapste in 38,42. Leenstra klokte 38,52, terwijl De Jong (38,58) de top drie completeerde.

De beste drie rijdsters van de 500 meter zijn nog niet zeker van een olympisch ticket. Door de slechte resultaten van de Nederlandse vrouwen op de kortste afstand in dit en vorig seizoen staan de nummer één, twee en drie van de 500 meter helemaal onderaan in de selectievolgorde, die bepaalt welke maximaal tien Nederlandse schaatssters naar de Winterspelen mogen.

Das, die op oudejaarsdag 32 wordt, rijdt sinds het seizoen 2005/2006 al mee met de nationale top, maar de in India geboren schaatsster plaatste zich nog nooit voor de Winterspelen. Ook De Jong (24) wacht nog op haar olympische debuut. Leenstra deed in Sochi al mee aan de Spelen en plaatste zich eerder deze week op de 1000 meter al voor Pyeongchang.

De 28-jarige Ter Mors eindigde dinsdag wel als eerste op de 1000 meter, waardoor het al zeker is dat ze op die afstand mee mag doen aan de Spelen. De Enschedese wil zich vrijdag ook nog kwalificeren op de 1500 meter, de afstand waarop ze in 2014 in Sochi olympisch kampioene werd.

Boer

Bij de vorige Winterspelen in 2014 zette Margot Boer de derde tijd neer op de 500 meter. Laurine van Riessen, Lotte van Beek en Leenstra waren de andere drie Nederlandse deelneemsters in Sochi.

Boer, die mogelijk nog een zilveren medaille zal krijgen door de dopingschorsing van de Russische Olga Fatkulina, is inmiddels gestopt, terwijl Van Riessen tegenwoordig baanwielrenster is. Van Beek kwam donderdag bij het OKT niet verder dan plek dertien met een tijd van 39,36.

Mede door het afscheid van die twee vrouwen speelt Nederland de laatste jaren geen rol van betekenis op de 500 meter voor vrouwen. Ter Mors was in februari de beste Nederlandse bij de WK afstanden op de olympische baan van Gangneung met een negende plek.

Door die matige resultaten staan de drie startposities op de 500 meter op plek dertien, veertien en vijftien van de selectievolgorde. Das, Leenstra en De Jong moeten daarom hopen dat veel schaatssters zich op meerdere afstanden plaatsen voor de Spelen.